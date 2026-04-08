Χατζηβασιλείου για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε»

Για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, λέγοντας πως ελέγχεται για πράξη που δεν έγινε, ενώ υποστήριξε πως «η δικογραφία έχει πολλές αβάσιμες εικασίες».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε αρχικά: «Έχω απεριόριστο σεβασμό και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην ελληνική δικαιοσύνη και ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από κει και πέρα ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε, για κάτι που δεν συντελέστηκε. Έθεσα ένα νόμιμο ζήτημα που αφορούσε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων αγρών μεταξύ συζύγων για ανωτέρα βία».

Και εξήγησε: «Ο λόγος ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Μιλάμε για μια νέα αγρότισσα που κατοικεί στην ελληνική περιφέρεια, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να δικαιωθούν. Ήταν νόμιμο το αίτημα, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και τελικώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε την αίτηση αυτή. Άρα δεν συντελέστηκε κάτι, ούτε ζημία υπήρξε».