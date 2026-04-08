Καραμανδάνειο: Εξελίξεις στην υπόθεση του βρέφους απο τον Πύργο - Απομακρύνθηκε η μητέρα από το νοσοκομείο

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Εισαγγελίας Πύργου, η μητέρα απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο, ενώ παράλληλα αποχώρησε και ο αστυνομικός που είχε διατεθεί για τη φύλαξη της υπόθεσης. Την ευθύνη της φροντίδας του παιδιού έχει πλέον αναλάβει αποκλειστική νοσηλεύτρια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου, παρά τις καταγγελίες ιατρών που κάνουν λόγο για ενδείξεις κακοποίησης του βρέφους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιατροδικαστική έκθεση δεν υπήρξε σαφής αναφορά σε κακοποίηση, καθώς γίνεται λόγος και για πιθανή παραμέληση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την ιατρική κοινότητα.





