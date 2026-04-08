Κίνηση: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός στην άνοδο, από το Μοσχάτο έως την Χαλκηδόνα ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στον κόμβο μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα στην Συγγρού στην άνοδο, στην Αρδηττού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρόης και τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Απροσπέλαστοι είναι επίσης οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά, όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου για να αναχωρήσει από το λιμάνι για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται επίσης καθυστερήσεις:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).