Κίνηση: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Απροσπέλαστες είναι οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το Πάσχα
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός στην άνοδο, από το Μοσχάτο έως την Χαλκηδόνα ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στον κόμβο μεταμόρφωσης.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.
Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα στην Συγγρού στην άνοδο, στην Αρδηττού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρόης και τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.
Απροσπέλαστοι είναι επίσης οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά, όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου για να αναχωρήσει από το λιμάνι για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.
Στην Αττική Οδό σημειώνονται επίσης καθυστερήσεις:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).
Αναχωρούν για τα νησιά οι εκδρομείς του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια
Η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.
Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.
Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.
Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.
