Τραμπ: “Κανένας εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν” - Απειλεί με δασμούς 50% σε όσους εξοπλίζουν τη χώρα

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) πυρηνική “σκόνη”. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρίσκεται, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Διαστημική Δύναμη!)».

Μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ , λίγες ώρες μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που επισυνάπτηκε με την Τεχεράνη.

«Xώρα που προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα υπόκειται άμεσα σε δασμούς 50% σε όλα τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: Δασμοί 50% στις χώρες που προμηθεύουν όπλα στο Ιράν Παράλληλα, δασμούς 50% στις χώρες που προμηθεύουν με όπλα το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να την παρουσιάσει ως ακόμη ένα μεγάλο του επίτευγμα, χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή ημέρα ως “μια μεγάλη ημέρα για την παγκόσμια ειρήνη”, αποψη την οποία ασπάστηκε και ο Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε νωρίτερα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν «έχει φτάσει στα όριά του» και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν με τη συμφόρηση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και ότι «θα δημιουργηθούν μεγάλα οικονομικά οφέλη» καθώς το Ιράν ξεκινά την ανοικοδόμηση.

Στη δήλωσή του πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα «παραμείνουν απλώς στην περιοχή» για να διασφαλίσουν ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα συμβεί. Αργότερα σημείωσε ότι «αυτό θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής».

Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Νετανιάχου πριν απαντήσει για την εκεχειρία

Λίγο πριν αναρτήσει την απάντησή του, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου για να εξασφαλίσει τη δέσμευσή του να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Στη συνέχεια, επικοινώνησε με τον Πακιστανό στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις προετοιμασίες 15 λεπτά μετά την ανάρτηση του Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου AP Photo/Alex Brandon

Ο Αραγτσί ακολούθησε, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός και θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε πλοία που θα επιχειρούν «σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν».

Τι θα ακολουθήσει;

Μένει να φανεί σε ποιο βαθμό το Ιράν θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας ή πόσο σταθερός θα είναι ο Νετανιάχου στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου έλαβε διαβεβαιώσεις πως οι ΗΠΑ θα επιμείνουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες ώστε το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του υλικό, να σταματήσει τον εμπλουτισμό και να εγκαταλείψει την απειλή βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Πακιστάν — πιθανότατα η πιο σημαντική αποστολή της πολιτικής του καριέρας.

Παραμένουν σημαντικά χάσματα μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών οραμάτων για μια συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η Εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ αναμένεται να δώσουν συνεντεύξεις Τύπου την Τετάρτη, επικρίνοντας όσους αμφισβήτησαν τις απειλές του Τραμπ για «εξόντωση» του Ιράν.

Θα υποστηρίξουν ότι αυτές οι απειλές κατέστησαν δυνατή τη συμφωνία.

Το ιρανικό καθεστώς, το οποίο έχει διατυπώσει ακριβώς το αντίθετο επιχείρημα, ίσως αναρωτηθεί αν οι απειλές του Τραμπ έχουν πράγματι τελειώσει.