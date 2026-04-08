Πάνω από 1.800 οι έλεγχοι για την αποτροπή ελληνοποιήσεων ενόψει Πάσχα - Tι εντόπισαν

Περισσότερους από 1.800 ελέγχους πραγματοποίησαν η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι έλεγχοι για το τραπέζι του Πάσχα έγιναν σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Έλεγχοι στην αγορά τροφίμων του Πάσχα

Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης του Πάσχα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και ιδίως στο κρέας, όπου απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για την ιχνηλασιμότητα, την ορθή επισήμανση της προέλευσης και την αποτροπή ελληνοποιήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν 223 μη συμμορφώσεις, ενώ από τους εξειδικευμένους ελέγχους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστώθηκαν 36 παραβάσεις. Συνολικά, καταγράφονται 259 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και παραβάσεων, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί 120 διοικητικές κυρώσεις, στοιχείο που αποτυπώνει τόσο την ένταση όσο και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού.

Από την πλευρά του ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε στενή συνεργασία με τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων έκαναν στοχευμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σφαγεία, μονάδες τυποποίησης, αποθηκευτικούς χώρους, εμπόρους και σημεία λιανικής πώλησης, εστιάζοντας στη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, στην τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και στην πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, μόνο κατά το τελευταίο διάστημα, από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 430 έλεγχοι.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ παρακολουθεί συστηματικά τη διακίνηση ζώντων ζώων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES NT, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλάτησή τους έως το τελικό σημείο εμπορίας των σφαγίων.

Για το χρονικό διάστημα από 26 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 33 ενδοκοινοτικά φορτία ζώντων ζώων από τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία προς διάφορες περιοχές της χώρας. Από αυτά, 31 φορτία αφορούσαν ζώα για περαιτέρω διατήρηση, τα οποία κατευθύνθηκαν κυρίως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Μαγνησίας, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, προς Ημαθία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κιλκίς, Σέρρες και Φθιώτιδα.

Τα υπόλοιπα 2 φορτία αφορούσαν ζώντα ζώα προς άμεση σφαγή και προήλθαν από τη Σλοβακία, με προορισμό τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Λάρισας. Για τα συγκεκριμένα φορτία ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία ιχνηλασιμότητας, με διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις περαιτέρω ενέργειες.

Τέλος, οι κρεοσκόποι κτηνίατροι στα σφαγεία όλης της χώρας διενεργούν καθημερινά αυξημένους υγειονομικούς ελέγχους στην παραλαβή και τη σφαγή των ζώων, στην υγειονομική επισήμανση των σφαγίων και των παραπροϊόντων σφαγείου, καθώς και στην ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.