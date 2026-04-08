Βομβαρδισμένο τοπίο ο Λίβανος -Τουλάχιστον 254 νεκροί

Η κατάσταση είναι δραματική τις τελευταίες ώρες- 1.165 οι τραυματίες
Σφοδρή επίθεση δέχονται αρκετές περιοχές του Λιβάνου, με την κατάσταση να είναι δραματική τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα χτυπήματα του Ισραήλ, ενώ σε 1.165 ανέρχονται επισήμως οι τραυματίες.
Μάλιστα, έδωσαν και αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό νεκρών και τραυματιών ανά περιοχή.
Αναλυτικά:
• Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες
• Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες
• Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες
• Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες
• Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες
• Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες
• Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες
• Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες
Πλ. Ελευθερίας: Ανήλικοι εκτοξεύουν αντικείμενα σε διερχόμενους και αυτοκίνητα
Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge
Θέρμο- Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι δραπέτες έσερναν 65χρονο και τον εξανάγκαζαν να μπει στο σπίτι του για να τον ληστέψουν
