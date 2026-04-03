Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το χρονοδιάγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων

Τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη 27 Μαΐου ενώ οι εξετάσεις ανακοινώνονται στους μαθητές τρεις, τουλάχιστον, ημέρες πριν. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Οσον αφορά τα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ενώ το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ Τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.