Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το χρονοδιάγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων

Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το χρονοδιάγρ...

Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια και στις 15 Μαΐου για τα λύκεια - Από 18 Μαΐου έως 19 Ιουνίου οι εξετάσεις

Τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη 27 Μαΐου ενώ οι εξετάσεις ανακοινώνονται στους μαθητές τρεις, τουλάχιστον, ημέρες πριν. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

 Οσον αφορά τα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ενώ το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν. 

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ Τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

 Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Υπουργείο Παιδείας Γυμνάσια Λύκεια
Ειδήσεις
Κοινωνία
826401
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις