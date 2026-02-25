Ύπνος: 4 απλοί τρόποι για να σταματήσετε το ροχαλητό

Αν ταλαιπωρείστε από το ροχαλητό, δεν είστε μόνοι. Ένας γιατρός εξηγεί γιατί συμβαίνει και τι μπορείτε να κάνετε άμεσα για να το περιορίσετε.

Από μικρές αλλαγές στις βραδινές σας συνήθειες μέχρι τη σωστή στάση ύπνου, οι λύσεις είναι πιο απλές απ’ όσο νομίζετε.

«Είμαι γιατρός και αυτοί είναι 4 απλοί τρόποι για να σταματήσετε το ροχαλητό»

Μέσα από τα social media, ο Dr. Sami (γνωστός ως @ask.doctor.s στο TikTok), εξήγησε αρχικά γιατί ροχαλίζουμε: «Το ροχαλητό συμβαίνει επειδή, καθώς κοιμόμαστε, οι μύες στον λαιμό μας χαλαρώνουν, με αποτέλεσμα οι αεραγωγοί μας να στενεύουν. Καθώς αναπνέουμε, ο αέρας που αναγκάζεται να περάσει μέσα από αυτό το στενό κενό προκαλεί δονήσεις — και αυτή η δόνηση είναι αυτό που ακούμε ως ροχαλητό».

4 απλοί τρόποι για να αντιμετωπίσετε το ροχαλητό

Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ

Φροντίστε τη μύτη σας

Αλλάξτε στάση ύπνου

Χάστε βάρος, έστω και λίγο

Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ

Θέτοντας το ερώτημα «πώς το αντιμετωπίζουμε;», ο γιατρός επισημαίνει ότι το πρώτο βήμα είναι να αποφεύγετε το αλκοόλ το βράδυ. Η κατανάλωση αλκοόλπροκαλεί ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση στους μύες του λαιμού. «Η υπερβολική χαλάρωση των μυών οδηγεί σε εντονότερες δονήσεις και, κατά συνέπεια, σε πιο δυνατό ροχαλητό. Συνήθως συμβουλεύω τη διακοπή κατανάλωσης αλκοόλ τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τον ύπνο».

Φροντίστε τη μύτη σας

Ο γιατρός επισημαίνει: «Αν η μύτη σας είναι βουλωμένη, θα αναγκαστείτε να αναπνέετε από το στόμα, γεγονός που θα επιδεινώσει το ροχαλητό. Φροντίστε, λοιπόν, να αντιμετωπίσετε τυχόν αλλεργίες χρησιμοποιώντας ρινικές πλύσεις, ρινικά αποσυμφορητικά ή ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες μύτης».

Εάν έχετε αλλεργίες και χρησιμοποιείτε αποσυμφορητικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαβάζετε τη συσκευασία και το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Ενδέχεται, επίσης, να χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS): «Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν αποσυμφορητικά με ασφάλεια, αλλά δεν είναι κατάλληλα για όλους. Οι παρακάτω ομάδες δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν χωρίς προηγούμενη συμβουλή από φαρμακοποιό ή γιατρό:

Άτομα που λαμβάνουν άλλα φάρμακα.

Άτομα με διαβήτη.

Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).

Άτομα με υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμός).

Άνδρες με διογκωμένο προστάτη.

Άτομα με προβλήματα στο ήπαρ, τους νεφρούς, την καρδιά ή το κυκλοφορικό.

Άτομα με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (γλαύκωμα).

Πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν:

Υπνηλία (αναζητήστε σκευάσματα που δεν προκαλούν νύστα).

Ερεθισμό του ρινικού βλεννογόνου.

Πονοκεφάλους.

Ναυτία ή τάση προς έμετο.

Ξηροστομία.

Ανησυχία ή εκνευρισμό.

Εξάνθημα».

Αλλάξτε στάση ύπνου

«Προσπαθήστε να μην κοιμάστε ανάσκελα», προτείνει ο ειδικός. «Όταν είστε ξαπλωμένοι σε ύπτια θέση, η γλώσσα πέφτει προς τα πίσω, στενεύοντας άμεσα τον αεραγωγό σας. Ο ύπνος στο πλάι από μόνος του μπορεί να μειώσει δραματικά το ροχαλητό».

Χάστε βάρος, έστω και λίγο

Σε μια τελευταία συμβουλή, ο ειδικός σημειώνει ότι πολλοί δεν συνειδητοποιούν πως το λίπος δεν συσσωρεύεται μόνο στην περιοχή της κοιλιάς. «Η τρίτη συμβουλή είναι να χάσετε έστω και λίγο βάρος. Το λίπος δεν εντοπίζεται μόνο στο στομάχι· συσσωρεύεται επίσης γύρω από τον λαιμό, κάτι που μπορεί να πιέσει τους αεραγωγούς σας. Ακόμη και μια απώλεια βάρους της τάξης του 5% με 10% μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην αντιμετώπιση του ροχαλητού».