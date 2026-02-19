Τα 3 ζώδια που θα δουν έναν πρώην να επιστρέφει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

Η πρώτη ανάδρομη πορεία του Ερμή για τη φετινή χρονιά πλησιάζει, γεγονός που σημαίνει ότι τρία ζώδια είναι πολύ πιθανό να δουν έναν πρώην σύντροφο να επανεμφανίζεται στη ζωή τους πριν από το τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το enikos.gr ο ανάδρομος Ερμής είναι ήδη διαβόητος για το ότι «ξεθάβει» το παρελθόν, αλλά με τη συγκεκριμένη αναδρομή να πραγματοποιείται στο ζώδιο των Ιχθύων, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο. Όσο ο Ερμής βρίσκεται στους Ιχθύες, τα όρια γίνονται κάπως θολά, οπότε οι νοσταλγικές αναμνήσεις ή τα συναισθήματα που εκκρεμούν μπορεί να οδηγήσουν σε επαφές με ανθρώπους που είχαμε ορκιστεί να αφήσουμε οριστικά πίσω μας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σύμπαν προσπαθεί να σας επανασυνδέσει. Μερικές φορές, το παρελθόν έρχεται ξανά στην επιφάνεια για να ενθαρρύνει νέα ξεκινήματα, αλλά συχνά, συμβαίνει απλώς για να μας υπενθυμίσει πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τότε.

Τα 3 ζώδια που πιθανότατα θα έχουν «επανασυνδέσεις» με πρώην μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου

Παρθένος,

Σκορπιός,

Ιχθύες

Παρθένος

Παρθένοι, με τον Κρόνο να εισέρχεται στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου, πιθανότατα πιστεύατε ότι είχατε επιτέλους ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές που βιώσατε στις σχέσεις σας. Ωστόσο, η ζωή σας επιφυλάσσει μια τελευταία δοκιμασία, γιατί σύμφωνα με την αστρολόγο Brobeck, «μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να λάβετε ξαφνικό μήνυμα από τον πρώην σας».

Στην αρχή, μπορεί να νιώσετε τον πειρασμό να αναζωπυρώσετε τη σχέση. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τα θέματα αυτής της σχέσης. Όπως είπε η Brobeck, «μπορείτε να αναπτυχθείτε και να εξελιχθείτε στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας». Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι όποιος εισέρχεται ξανά στη ζωή σας έχει αρκετά καρμική σημασία.

Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε και να εξελιχθείτε ως άτομα. Έτσι, ενώ μπορεί να είναι δελεαστικό να σκεφτείτε να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, χρησιμοποιήστε την καλύτερη κρίση σας. Μερικές φορές, ένα άτομο δεν είναι το ταίρι σας, αλλά ένα μάθημα.

Σκορπιός

Σκορπιοί, για καλό ή κακό, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί ένας πρώην στη ζωή σας πριν το τέλος του Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την Brobeck, «θα είναι πιο πιθανό να συναντήσετε αυτό το άτομο όταν περνάτε καλά».

Στην αρχή, θα βρεθείτε σε μια αρκετά καλή διάθεση όταν ξανασυναντήσετε αυτό το άτομο. Ωστόσο, μην περιμένετε ότι αυτή η καλή διάθεση θα διαρκέσει για πάντα.

Η κατάσταση θα είναι έντονη, αλλά «μπορεί επίσης να αποκαλυφθεί η αλήθεια για αυτή τη σχέση», λέει ο Brobeck. Μέσα από αυτό, θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε σωστά τη σχέση σας και να εξελιχθείτε στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.

Ιχθύες

Ιχθύες, αφού η ανάδρομη πορεία του Ερμή συμβαίνει στο ζώδιό σας, βρίσκεστε στη θέση που ευνοεί την επιστροφή ενός πρώην στη ζωή σας πριν το τέλος του Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την Brobeck, «μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αυτό το άτομο μπορεί να εισέλθει ξαφνικά στη ζωή σας». Παρ’ όλα αυτά, μην παραδοθείτε τόσο εύκολα.

Αν και μπορεί να νιώσετε στεναχωρημένοι, κατανοήστε ότι η επιστροφή του πρώην δεν είναι πάντα ένδειξη για να προχωρήσετε μπροστά. Αντίθετα, σκεφτείτε το προσεκτικά. Όπως λέει η Brobeck, «μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτό το άτομο είναι στη ζωή σας για να σας αναβαθμίσει πραγματικά, για να δείτε την αλήθεια με απόλυτη καθαρότητα».

Με τον Κρόνο να έχει επιτέλους φύγει από το ζώδιό σας, έχετε τη δύναμη και την οξυδέρκεια να πάρετε τη σωστή απόφαση.