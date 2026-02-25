Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

(Σελήνη στον Καρκίνο – σε γέμιση)

(Ερμής ανάδρομος στους Ιχθείς – Ανάδρομος μέχρι 20.3)

Κριός

Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.

Ταύρος

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

Δίδυμοι

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Καρκίνος

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Λέων

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Παρθένος

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.