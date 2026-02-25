Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
(Σελήνη στον Καρκίνο – σε γέμιση)
(Ερμής ανάδρομος στους Ιχθείς – Ανάδρομος μέχρι 20.3)
Κριός
Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.
Ταύρος
Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.
Δίδυμοι
Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.
Καρκίνος
Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.
Λέων
Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.
Παρθένος
Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.
Ζυγός
Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…
Σκορπιός
Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Τοξότης
Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.
Αιγόκερως
Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.
Υδροχόος
Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.
Ιχθείς
Τα πλανητικά της μέρας μπορεί να σας ωθήσουν να κάνετε ένα διάλειμμα από την δουλειά και τις υποχρεώσεις σας και να αλλάξετε για λίγο περιβάλλον, ώστε να ανανεωθείτε ψυχικά. Περιορίστε τις επαφές μέσα στην μέρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, περάστε χρόνο με τον εαυτό σας και κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αποφύγετε δύσκολες ή τεταμένες καταστάσεις για να καταφέρετε να χαλαρώσετε.
Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;
Η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας
Οι πιο «αθόρυβοι» προορισμοί της Ευρώπης: Οι χώρες με τους λιγότερους τουρίστες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr