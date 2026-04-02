Πασχαλινό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Πάτρα- Ανοιχτά την Κυριακή

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας, καλώντας καταναλωτές και επαγγελματίες να το τηρήσουν.

Η πασχαλινή περίοδος στην αγορά της Πάτρας ξεκινά την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου), ημέρα κατά την οποία τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πασχαλινές αγορές τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή των Βαΐων (5/4): 11:00 – 18:00

Μεγάλη Δευτέρα (6/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη (7/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη (8/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Αργία

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Πέμπτη 2.4.2026, 9.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 9.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 9.00 – 16.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 2.4.2026, 10.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 10.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 10.00 – 18.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 18.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 10.00 – 16.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στον Πειραιά

Πέμπτη 2.4.2026: 9.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026: 9.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026: 9.00 – 16.00

Κυριακή 5.4.2026: 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026 έως και Μ. Πέμπτη 9.4.2026: 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026: 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026: 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ