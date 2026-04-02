Νέα Φωτιστικά Led σε πλατείες της Πάτρας

Σε αντικατάσταση των φωτιστικών στις πλατείες της Πάτρας, προχωρούν οι εργαζόμενοι του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Τα νέα φωτιστικά είναι ίδια αρχιτεκτονικής με λαμπτήρες νέου τύπου Led.

Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα φωτισμού και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Νέα φωτιστικά τοποθετήθηκαν ήδη στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα τοποθετηθούν στην πλατεία Πυροσβεστείου, στην πλατεία Παπαφλέσσα και ακολούθως σε άλλες πλατείες εκτός του κέντρου της πόλης.

Οι εργαζόμενοι του Ηλεκτροφωτισμού συνεχίζουν επίσης την αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέους τύπου Led, στον αξονικό δημοτικό φωτισμό στις περιοχές Αρόη, Κρήνη, Αγυιά και σε κοινότητες του Δήμου.