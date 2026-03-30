Επίδομα ανεργίας: Πώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του

Ριζικά αλλάζει το επίδομα ανεργίας, καθώς το νέο μοντέλο που εντάσσεται για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης καταργεί την ενιαία ενίσχυση και εισάγει ένα σύστημα που υπολογίζει το ποσό με βάση τον μισθό, τα ένσημα και τη διάρκεια της ανεργίας, αλλάζοντας συνολικά τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων.

Η ένταξη του σχεδίου, με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο επιδότησης, στο οποίο το ύψος της ενίσχυσης δεν θα είναι πλέον ίδιο για όλους, αλλά θα προσαρμόζεται στην ασφαλιστική και μισθολογική εικόνα κάθε δικαιούχου.

Πρόκειται για τη δεύτερη τροποποίηση του έργου «Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Σύνδεση με προϋπηρεσία», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU) και υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Σήμερα, το σύστημα βασίζεται σε δύο διαφορετικές παροχές – την τακτική επιδότηση ανεργίας και το επίδομα μακροχρονίως ανέργων – που λειτουργούν με ξεχωριστά κριτήρια. Με το νέο μοντέλο, οι δύο αυτές παροχές συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο επίδομα, απλοποιώντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο.

Το νέο επίδομα θα αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό ποσό και ένα μεταβλητό, το οποίο θα εξαρτάται από τον χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές πριν την απώλεια της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό θα είναι διαφορετικό για κάθε άνεργο, ενώ θα υπάρχει και ανώτατο όριο, ώστε να τίθεται «οροφή» στην ενίσχυση.

Παράλληλα, το σύστημα αλλάζει και ως προς τον χρόνο καταβολής. Το νέο επίδομα θα είναι εμπροσθοβαρές, δηλαδή θα δίνει μεγαλύτερα ποσά στην αρχή της ανεργίας και σταδιακά μικρότερα στη συνέχεια. Στόχος είναι να ενισχυθεί περισσότερο ο άνεργος στο πρώτο κρίσιμο διάστημα, αλλά και να δημιουργηθεί κίνητρο για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία.

Η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης, ενώ βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σύστημα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 175 ημερών ασφάλισης πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας ή τη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Σημαντική είναι και η αλλαγή για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς το επίδομα που λάμβαναν μέχρι σήμερα ενσωματώνεται στο νέο σχήμα και αποσυνδέεται από εισοδηματικά κριτήρια, αλλάζοντας τον τρόπο πρόσβασης και διευρύνοντας ενδεχομένως τους δικαιούχους.



Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται και η διατήρηση του επιδόματος ακόμη και κατά τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανεργίας με την επανένταξη στην εργασία.

Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά, μέσω επιλογής δικαιούχων με τυχαία δειγματοληψία, ώστε να συγκριθεί στην πράξη με το σημερινό σύστημα και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του, ενώ το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, έχει ήδη λάβει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης και την προσαρμογή των τεχνικών παραμέτρων.

Για τους ανέργους, το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι το επίδομα παύει να είναι ένα σταθερό και προκαθορισμένο ποσό και μετατρέπεται σε ένα δυναμικό εργαλείο που εξαρτάται άμεσα από το εργασιακό τους παρελθόν. Και αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά το σύστημα διαφοροποιεί την ενίσχυση από άτομο σε άτομο, αλλάζοντας συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η προστασία από την ανεργία.