Πάτρα: Κεραυνός φώτισε τον ουρανό της πόλης- Μια εντυπωσιακή φωτογραφία

Εντυπωσιακή εικόνα από τον φακό του Βασίλη Μαυρομύτη
Με άστατο καιρό που παραπέμπει περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη συνεχίζεται το σκηνικό στην Πάτρα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Μαρτίου. Βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το τοπίο των τελευταίων ημερών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών.
Ωστόσο, οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες δίνουν ταυτόχρονα την ευκαιρία για εντυπωσιακές εικόνες, που ξεχωρίζουν για την ένταση και την ατμόσφαιρά τους.
Μία από αυτές κατέγραψε ο Βασίλης Μαυρομύτης, αποτυπώνοντας τη στιγμή που κεραυνός διασχίζει τον ουρανό της Πάτρας. Το στιγμιότυπο αναδεικνύει τη δυναμική των φαινομένων και προσφέρει μια διαφορετική, εντυπωσιακή οπτική της πόλης υπό βροχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr