Εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και στου Ζωγράφου

Διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας σημειώθηκαν τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στη 01:25 τα ξημερώματα, στην οδό Πατησίων, στα Πατήσια, εξερράγη αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε ΑΤΜ. Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από πετσέτα, νάιλον και προσάναμμα.

Στη συνέχεια σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε ΑΤΜ στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου, ενώ λίγη ώρα αργότερα άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε ένα επαγγελματικό όχημα που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Πριγκιποννήσων και Παντειχίου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Για τα περιστατικά έγιναν 5 προσαγωγές από την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο και οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.