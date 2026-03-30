Πάτρα: Δενδροφύτευση στα νέα πεζοδρόμια της οδού Σολωμού- ΦΩΤΟ

Με τη δεντροφύτευση θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη οδό
Εργασίες δενδροφύτευσης μετά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην οδό Σολωμού από τον Δήμο Πατρέων.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Εκτεταμένη δενδροφύτευση στα νέα πεζοδρόμια της οδού Σολωμού, ξεκίνησε σήμερα το πρωί, από τους εργαζόμενους του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων.
Από την Διεύθυνση Έργων Υποδομής, έχει πραγματοποιηθεί μελέτη ανακατασκευής των πεζοδρομίων της οδού και μετά την ολοκλήρωση του έργου, εγκαταστάθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου και σύστημα υπόγειου αυτόματου ποτίσματος, με την δεντροφύτευση να ακολουθεί και να ολοκληρώνει τις παρεμβάσεις.
