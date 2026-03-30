Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν θα ανατινάξουμε τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές τους και το νησί Χαργκ

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social «χτύπησε» το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» και απείλησε πως «αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!)».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – πράγμα που πιθανότατα θα συμβεί – και αν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δραστηριότητα» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμα. Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47ετούς «Βασιλείας του Τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».