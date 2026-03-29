Πάτρα: Βαρύ πένθος για το θάνατο της 42χρονης Μαριάννας Μολφέτα - Μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού

Οικογένεια, φίλοι και πελάτες την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και σεβασμού
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η απώλεια της 42χρονης κομμώτριας Μαριάννας Μολφέτα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να την αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από λόγια αγάπης, αναμνήσεις και ευχές για δύναμη στην οικογένειά της. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, δοτικό και ιδιαίτερα αγαπητό, που ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα της.
Η οικογένειά της, συντετριμμένη από την απώλεια, την αποχαιρετά με λόγια γεμάτα συγκίνηση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που στάθηκε στήριγμα και πηγή χαράς για όλους. Ιδιαίτερα φορτισμένα είναι τα μηνύματα του συζύγου της, συγγενών και στενών φίλων, που κάνουν λόγο για το κενό που αφήνει πίσω της.
Η ανάρτηση του συζύγου Ανδρέα Ταξιάρχη
” Κορίτσι μου όμορφο…..υπέρλαμπρο μου άστρο καλό σου ταξίδι ….πηγαίνεις στο φως εκεί που ανήκες δίπλα στον Θεό… πάντα ήσουν τόσο λαμπρή κ υπέροχη που ακτινοβολούσες τους πάντες! Όλοι μαγεύονταν απ’ το πνεύμα σου το μπρίο σου την γοητεία σου…όλοι σε λάτρευαν φίλοι γνωστοί οι πάντες!!!! Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που έλαβα την αγάπη σου κ την στήριξη σου τόσα χρόνια….. κ αν θες, έλαμψα κ γω λίγο δίπλα σου!!! Καλο σου ταξίδι Ψυχουλακι μου!!!! “
Το Μήνυμα του αδελφού της:
Ο Γιάννης Μολφέτας αποχαιρέτησε την αδελφή του με μια ανάρτηση στο Facebook:
” Αγάπη μου όμορφη ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας.
Θέλω να γράψω τόσα πολλά αλλά τα λόγια είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που ήσουν.
Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου.
Συγκινητικές είναι και οι αναρτήσεις φίλων της, οι οποίοι αναφέρονται στην ανθρώπινη πλευρά της, πέρα από την επαγγελματική της ιδιότητα, τονίζοντας ότι «έφυγε νωρίς ένας υπέροχος άνθρωπος».
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, με συγγενείς και φίλους να ετοιμάζονται να της πουν το τελευταίο «αντίο» σε κλίμα βαθιάς οδύνης στις 4 το απόγευμα στο Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας. Η ταφή της θα γίνει στο Β κοιμητήριο του Αγίου Μηνά Λεύκας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr