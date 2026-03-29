Πάτρα: Βαρύ πένθος για το θάνατο της 42χρονης Μαριάννας Μολφέτα - Μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η απώλεια της 42χρονης κομμώτριας Μαριάννας Μολφέτα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να την αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από λόγια αγάπης, αναμνήσεις και ευχές για δύναμη στην οικογένειά της. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, δοτικό και ιδιαίτερα αγαπητό, που ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα της.

Η οικογένειά της, συντετριμμένη από την απώλεια, την αποχαιρετά με λόγια γεμάτα συγκίνηση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που στάθηκε στήριγμα και πηγή χαράς για όλους. Ιδιαίτερα φορτισμένα είναι τα μηνύματα του συζύγου της, συγγενών και στενών φίλων, που κάνουν λόγο για το κενό που αφήνει πίσω της.