Ξεκινά το Πάσχα των Καθολικών – Εντυπωσιακές τελετές για την Κυριακή των Βαΐων από Βατικανό, Ισπανία και Παρίσι

Το Καθολικό Πάσχα πλησιάζει και η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών ξεκινά επίσημα αύριο με τους Καθολικούς να το γιορτάζουν σε πολλές πόλεις της γης, από σήμερα με λιτανείες για την Κυριακή των Βαΐων.

Βασική εικόνα αυτή του Πάπα Λέοντα στο Βατικανό όπου χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ακόμα εκτός από το Βατικανό η Κυριακή των Βαΐων εορτάστηκε και στην Παναγία των Παρισίων όπου έγινε Θεία Λειτουργία παρουσία πλήθους πιστών, με τις φωτογραφίες και βίντεο από τη λιτή λιτανεία να εντυπωσιάζουν.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι λιτανείες των μπαρόκ, χρυσοποίκιλτων αγαλμάτων του Ιησού, αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Μαγευτική ήταν και η λιτανεία στη μαγευτική Κόρδοβα, στην Ανδαλουσία.