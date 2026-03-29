Ξεκινά το Πάσχα των Καθολικών – Εντυπωσιακές τελετές για την Κυριακή των Βαΐων από Βατικανό, Ισπανία και Παρίσι

REUTERS/Francesco Fotia

Ο πάπας Λέων βρέθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μαζί με χιλιάδες κόσμου για την σημερινή λιτανεία

Το Καθολικό Πάσχα πλησιάζει και η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών ξεκινά επίσημα αύριο με τους Καθολικούς να το γιορτάζουν σε πολλές πόλεις της γης, από σήμερα με λιτανείες για την Κυριακή των Βαΐων. 

Βασική εικόνα αυτή του Πάπα Λέοντα στο Βατικανό όπου χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ακόμα εκτός από το Βατικανό η Κυριακή των Βαΐων εορτάστηκε και στην Παναγία των Παρισίων όπου έγινε Θεία Λειτουργία παρουσία πλήθους πιστών, με τις φωτογραφίες και βίντεο από τη λιτή λιτανεία να εντυπωσιάζουν.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι λιτανείες των μπαρόκ, χρυσοποίκιλτων αγαλμάτων του Ιησού, αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Μαγευτική ήταν και η λιτανεία στη μαγευτική Κόρδοβα, στην Ανδαλουσία.

 

Οι πιο εντυπωσιακές σημερινές εικόνες έρχονται από το Βατικανό όπου με την παρουσία του πάπα Λέοντα κόσμος μαζεύτηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την πανέμορφη τελετή.

Φέτος, το Καθολικό Πάσχα θα εορταστεί την Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα να είναι στις 13 Απριλίου

