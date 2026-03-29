Μαρούσι: 4χρονη περιπλανιόταν μόνη στους δρόμους

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε μόνο του στους δρόμους.

Για καλή του τύχη, ένας οδηγός ταξί το είδε και το βοήθησε.

Το κοριτσάκι ήταν χαμένο στους δρόμους στο Μαρούσι και δεν μπορούσε να θυμηθεί το σπίτι του ενώ φέρεται να είπε σε οδηγό ταξί που το εντόπισε ότι οι γονείς του είχαν καβγαδίσει και πως στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά.

«Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά», περιέγραψε ο άνδρας, που ήταν πανικόβλητος όταν βρήκε το κοριτσάκι.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να μεταφέρουν το κοριτσάκι στο τμήμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν η 33χρονη μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, με καταγωγή από τη Ρωσία, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη συνέχεια, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.

Η ίδια, μιλώντας στο Mega για το περιστατικό, υποστήριξε ότι απουσίαζε για εργασία όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι, ενώ ο πατέρας βρισκόταν εκεί. Όπως ανέφερε, η μικρή πιθανότατα βρήκε το κλειδί και ξεκλείδωσε μόνη της την πόρτα.