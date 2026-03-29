Πάτρα: Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 10 μηνών κοριτσάκι από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

«Η παραμέληση που προκαλεί τέτοιες βλάβες συνιστά κακοποίηση», τονίζει ο Βασίλης Αλεξόπουλος

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων το 10 μηνών κοριτσάκι, το οποίο φέρει σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση και βαριά παραμέληση. Το βρέφος διακομίστηκε με κατάγματα, οστεομυελίτιδα, εγκαύματα, αλλά και ίχνη από δαγκώματα, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν και παλαιότερα τραύματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί ιατρικά. Η ιατροδικαστική έκθεση, που έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, κάνει λόγο για πρόκληση των κακώσεων είτε από παραμέληση είτε από κακοποίηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε σε καταυλισμό Ρομά χωρίς να έχει λάβει την αναγκαία φροντίδα για προγενέστερα τραύματα. Ο Βασίλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής του ΕΣΥ, παιδοχειρουργός και μέλος της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνει ότι η παραμέληση που οδηγεί σε τέτοιου είδους σοβαρές κακώσεις συνιστά από μόνη της μορφή κακοποίησης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» της μητέρας, επισημαίνοντας ότι τα σοβαρά κατάγματα έμεναν χωρίς ιατρική αντιμετώπιση για 15–20 ημέρες, με κίνδυνο να στοιχίσουν τη ζωή του παιδιού. Τονίζει επίσης ότι στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν παλιά σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο συστηματικής κακοποίησης. Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αναφέρει ότι «αυτό το μωράκι από τύχη ζει», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Θίγει παράλληλα το ζήτημα των παιδικών γάμων, σημειώνοντας ότι ανήλικα 12–13 ετών παντρεύονται και αποκτούν παιδιά, χωρίς να μπορούν να φροντίσουν ούτε τον εαυτό τους. Όπως επισημαίνουν και ο κ. Γιαννακός και ο κ. Γιαννόπουλος, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται πολλά κακοποιημένα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς προνοιακές δομές φιλοξενίας. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές ελλείψεις του συστήματος προστασίας ανηλίκων και την ανάγκη άμεσων θεσμικών παρεμβάσεων.

