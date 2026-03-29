Αίγιο: Νεκρός βρέθηκε 58χρονος Αμερικανός – Τι δείχνουν οι έρευνες της Αστυνομίας

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε χωριό του Αιγίου, ένας 58χρονος Αμερικανός προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων.
Για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr