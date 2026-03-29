Αίγιο: Νεκρός εντοπίστηκε 58χρονος Αμερικανός

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα άνδρας σε χωριό της περιοχής του Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο Αμερικανό υπήκοο.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
