«Γράφουμε Ιστορία»: Η επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ- ΦΩΤΟ

Η ΕΣΗΕΠΗΝ γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς στον Περιφερειακό Τύπο με εκδηλώσεις, ομιλίες και έκθεση αρχειακού υλικού στο Ηράκλειο.



Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και αποκαλυπτική εκδήλωση για τον καθοριστικό ρόλο του Περιφερειακού Τύπου ως πυλώνα της Δημοκρατίας και

αυθεντικής έκφρασης των τοπικών κοινωνιών και στην κάλυψη γεγονότων με πανελλήνιο εκτόπισμα, γράφοντας ιστορία εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα, άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής, η αυλαία των φετινών επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ, στον επιβλητικό χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στην "καρδιά" του Ηρακλείου. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Ήταν μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και ισχυρά μηνύματα για την πολύχρονη και καταλυτική προσφορά των δημοσιογράφων του περιφερειακού Τύπου αλλά και για τις προκλήσεις του μέλλοντος στη διαμόρφωση της σύγχρονης ενημέρωσης, παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων, δημοσιογράφων και πλήθους κόσμου. Παράλληλα, ανέδειξε τον θησαυρό του Μουσείου Τύπου της ΕΣΕΗΠΗΝ που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής.

Τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ δεν αποτέλεσαν μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση της αποστολής της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη εποχή: να υπηρετεί την αλήθεια, να ενισχύει τη Δημοκρατία και να παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην κοινωνία. Δημοσιογράφοι που υπηρέτησαν με σεβασμό, ήθος και με μαχητικότητα τον Περιφερειακό Τύπο μίλησαν για το ιστορικό γεγονός της συμπλήρωσης ενός αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς στην ενημέρωση και στις τοπικές κοινωνίες μέσα από ένα βίντεο, που "ταξίδεψε" τους πάντες όχι μόνο σε χρονιές - σταθμούς που σημάδεψαν την ΕΣΗΕΠΗΝ αλλά και σε όλες τις πόλεις - έδρες της Ένωσης, που η καθεμιά της είχε την δική της συμβολή στην αξιοσημείωτη πορεία των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. Κυριάκος Κορτέσης ανοίγοντας την εκδήλωση αφού ευχαρίστησε για την παρουσία τους παρευρισκόμενους, ανέδειξε τον ρόλο της Ένωσης αλλά και του Τύπου της Περιφέρειας και τη διαχρονική προσφορά της, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία της Δημοκρατίας, με βαθιές ρίζες αλλά και σαφή προοπτική στο μέλλον. «Μια περιφερειακή Ένωση που καλύπτει την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Νησιά έφτασε να γίνει 100 ετών και να αποδείξει ότι ο Τύπος στην Περιφέρεια έχει μακρά ιστορία, πρέπει να έχει μέλλον και κυρίως ο Τύπος στην Περιφέρεια πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι είναι από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία που διαθέτει η Δημοκρατία μας» επεσήμανε.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαταθήκη αγώνων και αξιών

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, εξήρε τη συμβολή της Ένωσης Συντακτών στα 100 χρόνια λειτουργίας της, χαρακτηρίζοντάς τη «ζωντανή παρακαταθήκη αγώνων και αξιών και αφοσίωσης στην ενημέρωση», και τόνισε πως τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «αποτελούν φάρο δημοσιογραφικής ευθύνης, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του Τύπου, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια των λειτουργών της σε περιόδους ευημερίας αλλά και σε δύσκολες εποχές σε καιρούς ειρήνης αλλά και κρίσεων». Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του τόνισε: «Ο ρόλος των περιφερειακών μέσων είναι διαχρονικά καθοριστικός. Δεν αποτελούν απλά ένα μέσο μετάδοσης ειδήσεων, αλλά είναι η ίδια η έκφραση των τοπικών κοινωνιών, είναι εκεί όπου καταγράφονται οι ανάγκες, οι αγωνίες, οι επιτυχίες, αλλά και τα όνειρα των πολιτών» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Βουλής και αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη για «αξιόπιστες και υπεύθυνες φωνές» είναι σήμερα πιο έντονη από ποτέ, με την φετινή επέτειο 100 ετών από την ίδρυση της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. να αποτελεί «αφετηρία για το μέλλον».

Δημ. Κιρμικίρογλου: Χτίζουμε ασπίδα με πολιτικές που έχουν επίκεντρο τον Περιφερειακό Τύπο

Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου στον χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών ως «μάχη Δημοκρατίας» και μίλησε για τις ασταθείς περιόδους αυτής της εκατονταετηρίδας. Αναφερόμενος στο σήμερα, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων και των πιεστικών, όπως τόνισε συνθηκών εργασίας για τους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης του κλάδου. «Σήμερα ο Περιφερειακός Τύπος βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Προκλήσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους αλλά και τις ασφυκτικές συνθήκες εργασίες που δημιουργούνται από τις πρωτοφανείς κρίσεις που βιώνουμε. Σε αυτό, εμείς ως Κυβέρνηση και ως Γενική Γραμματεία, χτίζουμε μία ασπίδα με πολιτικές, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον Περιφερειακό Τύπο» είπε ο κ. Κιρμικίρογλου, ο οποίος ανακοίνωσε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως: νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των Περιφερειακών καναλιών, εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και στρατηγική ενίσχυσης της παιδείας στα μέσα, «ώστε να εμφυσήσουμε την κριτική σκέψη και την αγάπη της νέας γενιάς, για τον παραδοσιακό και έντυπο τύπο, που πρέπει να μείνει ζωντανός, γιατί μας χρειάζεται».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) Σωτήρης Τριανταφύλλου χαρακτήρισε την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ ως «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή της Ένωσης στην πορεία του ελληνικού Τύπου. Επεσήμανε ότι η Ένωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της δεοντολογίας και της ελευθεροτυπίας, ενώ αναδεικνύεικαι προστατεύει την επαγγελματική δημοσιογραφία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι στην Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η ΕΣΗΕΠΗΝ τους παρέχει θεσμική κατοχύρωση και συμβάλλει στη διασφάλιση «αξιόπιστης και ανεξάρτητης ενημέρωσης», βασικού πυλώνα της δημοκρατίας.

«Η ενίσχυση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η επένδυση στην εκπαίδευση των νέων δημοσιογράφων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κοινό στοίχημα. Τα εκατό χρόνια δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, είναι μία γέφυρα προς το μέλλον, ένα μέλλον όπου η δημοσιογραφία οφείλει να παραμείνει ανεξάρτητη, αξιόπιστη και προσηλωμένη στην κοινωνία» ανέφερε η πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα, υπογραμμίζοντας πως τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν στην Περιφέρεια αποτελούν ορόσημο καθώς η πορεία της είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με την εξέλιξη της ενημέρωσης αλλά και παρακαταθήκη ευθύνης και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. «Σε αυτά τα 100 χρόνια οι δημοσιογράφοι της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Νησιών δεν υπήρξαν απλώς καταγραφείς της επικαιρότητας. Υπήρξαν μάρτυρες και συμμέτοχοι σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, υπερασπιστές της αλήθειας, της διαφάνειας και της ελευθερίας του λόγου. Σε δύσκολες εποχές με πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, κράτησαν ζωντανή τη φλόγα της υπεύθυνης ενημέρωσης» είπε χαρακτηριστικά η κ. Αγάτσα που αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με την Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Απονομή του «Ευσήμου Δημοσιογραφίας – Ξενοφών» της ΕΣΗΕΑ στην ΕΣΗΕΠΗΝ

Ο πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ και Γενικός Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ, Σταύρος Καπάκος, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιογραφικής συνέπειας, και τόνισε πως ο Περιφερειακός Τύπος δοκιμάστηκε καθώς οι συνθήκες είναι σκληρές. «Συγχρόνως, τέτοιες επέτειοι σηματοδοτούν όσα πρέπει να δρομολογήσουμε για το μέλλον με οδηγό τα διδάγματα του παρελθόντος» είπε ο κ. Καπάκος και πρόσθεσε: «Ελπίζω και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία του Ελληνικού Τύπου, για ενημέρωση με αξιοπιστία». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοίνωσε την απονομή του «Ευσήμου Δημοσιογραφίας - Ξενοφών» από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών προς τον πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ως αναγνώριση για τα 100 χρόνια προσφοράς της. Ο Κυριάκος Κορτέσης παρέλαβε τον πάπυρο με συγκίνηση, ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη τιμή και για τη συνεργασία με τους προέδρους των Ενώσεων Συντακτών όλης της χώρας, υπογραμμίζοντας την αρμονική συνεργασία και το πνεύμα ενότητας προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Βοϊτσίδης τόνισε ότι οι επετειακές εκδηλώσεις «δίνουν την ευκαιρία να θυμηθούμε τους ανθρώπους που έδωσαν αγώνες για τη δημοσιογραφία», ειδικά σε δύσκολες συνθήκες για τους δημοσιογράφους της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα αποτελούν, όπως εξήγησε, «αφετηρία για το μέλλον, λαμβάνοντας διδάγματα από το παρελθόν». Ευχήθηκε «η ένωση να είναι πάντα δυναμική», και υπογράμμισε ότι η κοινωνία συνεχίζει να χρειάζεται την αξιόπιστη ενημέρωση που παρέχουν οι δημοσιογράφοι της Περιφέρειας, ενώ επεσήμανε πως «τα διδάγματα του παρελθόντος αποτελούν γέφυρα για το μέλλον».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) Θέμης Μπερεδήμας υπογράμμισε ότι: «Η αλληλεγγύη αποτέλεσε θεμέλιο λίθο του κλάδου από την ίδρυση των Ενώσεων Συντακτών και συνέβαλε να σταθούν όρθιες» ενώ επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ενώσεων και την ενότητα ως αναγκαιότητα σήμερα προκειμένου να ενισχυθεί η φωνή των δημοσιογράφων για καλύτερες συνθήκες εργασίας, Καταλήγοντας, τόνισε ότι η επέτειος των 100 χρόνων δεν είναι μόνο τιμητική αλλά και αφετηρία για το μέλλον. «Να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σας με πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινής δράσης, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό που αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής. Την ελεύθερη ενημέρωση του πολίτη και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας» ανέφερε συγκινημένος ο κ. Μπερεδήμας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Δημήτρης Χορταργιάς ανέφερε πως «η ιστορία δεν γράφεται μόνον από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από δημοσιογράφους που υπηρετούν με πάθος την αλήθεια προσφέροντας στον τόπο τους» και σημείωσε πως η ιστορική διαδρομή των Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. αποδεικνύει πως ο Περιφερειακός Τύπος υπήρξε, παραμένει και θα συνεχίσει να είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας και καθρέφτης των τοπικών κοινωνιών. Κλείνοντας ευχήθηκε «αυτό το ταξίδι να αποτελέσει το εφαλτήριο για τα επόμενα χρόνια της διαδρομής της ΕΣΗΕΠΗΝ γράφοντας ιστορία άλλα 100 χρόνια από την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης».

Από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης, χαιρετισμό απηύθυναν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ρυακιωτάκης. «Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία παραμένει το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας. Όταν ο δημόσιος διάλογος πολώνεται, η ευθύνη του δημοσιογράφου της Περιφέρειας γίνεται ιερή. Να αποτελεί τη φωνή της λογικής ενάντια στο λαϊκισμό, διασφαλίζοντας ότι η ενημέρωση παραμένει δημόσιο αγαθό και όχι εργαλείο διχασμού» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο κ. Πιτσούλης που συνεχάρη την Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. για την εκδήλωση, ενώ ο κ. Ρυακιωτάκης ευχήθηκε «τα εκατό χρόνια να γίνουν χίλια» και «ο έντυπος τύπος να συνεχίζει να επιβιώνει και να δίνει τις μάχες του».

Την πρώτη κεντρική ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος και μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. Κώστας Τριγώνης, ο οποίος αποτύπωσε μια εμπεριστατωμένη έρευνα για την συμβολή των δημοσιογράφων του Ηρακλείου στην εξύψωση και καταξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, κάνοντας αναφορά σε ιστορικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής και στους αγώνες που έδωσαν οι σκαπανείς της δημοσιογραφίας, άνθρωποι που με το έργο και το ήθος τους, προσέδωσαν αίγλη και κύρος στον Ηρακλειώτικο Τύπο.

Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Ζαϊμάκης σκιαγράφησε τις εφημερίδες του Ηρακλείου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου καταθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία ακόμα και για το πως τα έντυπα έδιναν εικόνα για την οικονομική κατάσταση μέσα από τις διαφημίσεις που καταχωρούνταν στον Έντυπο Τύπο.

Το δικό τους κεφάλαιο στον πολιτισμό, λέγοντας τις αλήθειες τους από το σανίδι, εδώ και 18 χρόνια, ανέδειξαν οι δημοσιογράφοι του Ηρακλείου που συνθέτουν την θεατρική ομάδα της Ένωσης. Η Ελένη Βακεθειανάκη, δημοσιογράφος - μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. έκλεισε την εκδήλωση περιγράφοντας το έργο και την δράση τους μέσα από την ομιλία της με θέμα: «Πρωτοσέλιδα στη σκηνή: Η Πρωτοποριακή διαδρομή της Θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.», περιγράφοντας πως γεννήθηκε αυτή η ιδέα, σύστησε με ονοματεπώνυμα τα μέλη της ομάδας και αναφέρθηκε στις παραγωγές που οργανώθηκαν και στο σκοπό τους.

Την βραδιά άνοιξε μουσικά ο Γιάννης Κασσωτάκης με την κιθάρα του και ολοκληρώθηκε με τους: Δημήτρη Μανουσάκη (ασκομαντούρα) και Γιώργο Χειμωνίτη (λαούτο). Την επετειακή εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος - μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ Ελίνα Φαρσάρη ενώ χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3 και το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ολοκληρώνεται η έκθεση με σπάνιο αρχειακό υλικό

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα, μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2026, να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων που φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια προσφοράς, όπως και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχωρήθηκε ευγενικά από τους φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.