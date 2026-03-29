Οδοντωτός: Αίτημα για άμεση επαναλειτουργία από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας προκαλεί η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων, με την Επιτροπή να ζητά άμεση επαναλειτουργία του.



Η ανακοίνωση της Επιτροπής Επανεκκίνησης Οδοντωτού Φορέων & Πολιτών Διακοπτού - Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:



Η παρατεταμένη και αδικαιολόγητη αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκώς τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις των αρμοδίων φορέων που υπέγραψαν τη σχετική απόφαση, προκαλεί έντονη ανησυχία και εύλογη αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Επιτροπή Επανεκκίνησης Οδοντωτού αποφάσισε:

● Να ενώσει τις δυνάμεις των τοπικών κοινωνιών Διακοπτού και Καλαβρύτων, σε ένα κοινό και συντονισμένο μέτωπο.

● Να αναδείξει το αίτημα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού στη σωστή του διάσταση: ως έργο με ιστορική, εθνική και διεθνή σημασία.

● Να ενεργοποιήσει και να ασκήσει πίεση προς όλους τους αρμόδιους διοικητικούς και πολιτικούς φορείς (Δήμους, Περιφέρεια, Βουλευτές, Κυβέρνηση, Ευρωβουλευτές), με στόχο την άμεση, τακτική και απολύτως ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής.

Ιδιαίτερη απορία προκαλεί το γεγονός ότι οι μελέτες των ετών 2022 και 2024 εκπονήθηκαν ενώ ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κανονικά, ενώ σήμερα προβάλλεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η πλήρης αναστολή λειτουργίας για την εκπόνηση νέων ή και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο και χρήζει άμεσης, σαφούς και τεκμηριωμένης απάντησης.

Η Επιτροπή, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, παραμένει σε διαρκή εγρήγορση και συντονισμό με την τοπική κοινωνία, συνεχίζοντας τον αγώνα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης των Δήμων και της Περιφέρειας με τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής. Ανάλογα με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και οι δράσεις μας.

Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μέχρι την οριστική δικαίωση (ή μέχρι να δοθεί λύση).