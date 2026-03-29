Πάτρα: Μην σταθμεύετε από απόψε στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας πρασίνου πρόκειται να πραγματοποιηθούν αύριο, Δευτέρα, σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις εντός του χώρου, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της κατάστασης του πρασίνου.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο χώρο από το απόγευμα της Κυριακής, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν την κατανόηση και τη συνεργασία των δημοτών, προκειμένου οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα.