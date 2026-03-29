Συγκίνηση στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας: Σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και τερμάτισε καταχειροκροτούμενος

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον σημερινό Διεθνή ημιμαραθώνιο της Πάτρας, με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Γκοβα, ο οποίος κατάφερε να σηκωθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο και να διανύσει όρθιος τα τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό.

Ο Πατρινός, που στο παρελθόν είχε υποστεί σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να καθηλωθεί σε καροτσάκι, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και θέλησης, καταφέρνοντας σήμερα να περπατήσει συνολικά 350 μέτρα, με τη στήριξη φίλων και συναθλητών του.

Σε ανάρτησή του, εμφανώς συγκινημένος, έκανε λόγο για μια εμπειρία που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια, τονίζοντας τη σημασία της επιμονής, της υπομονής και της πίστης στον στόχο. Όπως ανέφερε, κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του, διανύοντας 250 μέτρα περισσότερα σε σχέση με προηγούμενη συμμετοχή του, θέτοντας πλέον ως επόμενο στόχο τα 1.000 μέτρα.