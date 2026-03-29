Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ - ΜΙΚΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛ. ΚΟΣΜΙΔΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΙΔΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ,ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΓΩΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
Σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΛΑΜΗ
ΕΤΩΝ:95
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 29-3-2026 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδεναίικα Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Σοφία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Κωνσταντίνος & Αθηνά Μαλαμή
Δήμητρα & Νικόλαος Παπανικολάου
Ευγενία & Κωνσταντίνος Ευδωρίδης
Βασιλική & Βασίλειος Αναγνωστόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13:30 μ.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΓ. ΜΟΛΦΕΤΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΕΤΩΝ 42
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 4 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΛΦΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΛΦΕΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΝΑΜΑΡΙΑΝΑ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30 -3- 2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΤΑ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τρίτη 31 -3- 2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ν. Σουλίου.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ν. Σουλίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ & ΟΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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