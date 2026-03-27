Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29-3-2026

Μνημόσυνα

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Μοιραίικα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής & θείας {ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ} ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΥΖ. {ΙΕΡΕΩΣ} ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ {ΤΟ ΓΕΝΟΣ}: ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ: 58 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: {Ιερέας} Ανδρέας Ζαφειρόπουλος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Φωτεινή, Χριστίνα & Παναγιώτης, Αθανάσιος, Στέφανος, Μαρία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Ανδρέας, Ιωάννης, Παναγιώτα, Δήμητρα Η ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία Φραντζή ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος Φραντζής, Ζωή & Νικόλαος Λιαπόπουλος ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28-3-2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΥΝ/ΧΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 98 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ χήρας ΑΝΑΣΤ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 101 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΜΗΣ & ΒΑΣΩ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ, ΛΑΚΗΣ & ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΛΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 65 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη, Φένια & Βίκτωρας Νικολέττα & Γιώργος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα, Χρήστος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα, Νικολίτσα & Νίκος, Τούλα ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 100 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 63 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ: ΑΝΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΣ, ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΒΙΚ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ (ΕΤΩΝ 92) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΙΚΤΩΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΡΩΞΑΝΗ χήρα ΣΤ. ΑΝΝΙΝΟΥ-ΠΕΤΡΑΤΟΥ (ΕΤΩΝ 86) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ & ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ (ΕΤΩΝ 85) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ. Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ. Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΕΤΩΝ 52 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28/3/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 92) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά: Αρετή Παρασκευοπούλου, Δημήτριος Παρασκευόπουλος Τα αδέλφια: Παναγιώτα Γιαννακοπούλου, Αικατερίνη χήρα Γεωργ. Χρονόπουλου, Αθανάσιος Γιανακόπουλος Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Φωτεινή Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28/3/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΣΙΜΙΓΙΑΤΟΥ (ΕΤΩΝ 80) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά του: Βασίλειος & Ρεβέκκα Σιμιγιάτου, Μαρία & Γεώργιος Πρόιμος Τα εγγόνια του: Θεόδωρος, Αγγελική, Αικατερίνη Τα αδέλφια του: Ελένη & Δημήτριος Αγγελάτος Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501 Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444 ΚΙΝ.: 6932 885964. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΛΕΞΙΑΣ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ (ΕΤΩΝ 45) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η μητέρα της: Τασούλα (χήρα) Διον. Κωνσταντάρα Τα αδέλφια της: Αγγελική Κωνσταντάρα, Δημήτριος Κωνσταντάρας Η ανιψιά της: Κατερίνα Ζορμπάνου Οι θείοι Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ χήρας ΚΩΝ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αιμιλιανού Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΛΙΟΥΡΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΤΕ (ΕΤΩΝ 67) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ (ΕΤΩΝ 79) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΠΙΝΔ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΩΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 28/3/2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΕΤΩΝ 91 Τα παιδιά της: Αλεξία Κακαφώνη, Νικόλαος Κακαφώνης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 – 03 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας ΧΑΡΑΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΟΥΛΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΣΣΗΣ ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΜΑΡΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28-3-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΑΝΑΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 28-3-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ZEPBA ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΛΕΓΚΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΦΑΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου (Βερναδέϊκα) Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΣΗΦ & ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ, ΜΑΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΑΚΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ & ΑΣHΜΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤHN ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 95 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤON ΙΕΡO NAO ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΦΡΟΔΙΤΗ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ. Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ κ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η: ΝΙΚΗ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΘΗΡΕΣΙΑ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ χήρας ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΜΑΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α: ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΠΙΠΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Πατρών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 48 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά του: Δημήτρης, Αντώνης Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Γρηγόρης Μαυρομύτης Θ. ΝΟΒΑ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ. : 26340 24.948, 21.500. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Παρακαλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του, όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Βασιλική Τα τέκνα: Δημήτρης & Χριστίνα, Μαρία Ο εγγονός: Παναγιώτης Οι αδελφοί: Μαίρη Φραγκάκη, Σωτηρία Θεοδοσοπούλου, Ανδρέας & Βασιλική Καραπάνου Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΤΑ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΙ RICHARD STONE, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΥΤΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΑΜΠΕΛΛΑ, ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ 56 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡ. ΡΕΖΟΥ ΕΤΩΝ 53 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΑΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΡΓΥΡΩΣ χήρας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΝΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗ & FOZI, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΑΝΔΡΕΑ ΛΙΒΑΝΗ ΕΤΩΝ 66 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΙΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΒΑΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 – 3 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΙΣΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29/3/2026 & ώρα 9 π.μ. στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Γηροκομείου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (χήρας) ΘΩΜ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 88) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά της: Γεωργία & Δημήτριος Παρασκευόπουλος Τα εγγόνια της: Διονύσιος, Θωμάς-Μάριος, Αδαμαντία Ο αδελφός της: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501 Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444 ΚΙΝ.: 6932 885964. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29/3/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δρεπάνου Πατρών, εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ (ΕΤΩΝ 93) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά του: Ιωάννης & Χαρά Κολλητήρη, Παναγιώτης & Κλεοπάτρα Κολλητήρη, Ευθύμιος Κολλητήρης Τα εγγόνια του: Ελένη, Δημήτριος, Κωνσταντίνος, αβάπτιστο Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501 Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444 ΚΙΝ.: 6932 885964. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Καταρράκτη (Λόπεσι) Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΝΤΑ (ΕΤΩΝ 83) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ ΜΠΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ & ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΛΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Χαλανδρίτσας Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΟΛΓΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΔΑΜΙΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΡΗΓΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα Λεύκας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΝΤΟΥΒΑ (ΕΤΩΝ 80) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Αραχωβιτίκων 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 87) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΤΣΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Καλουσίου Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρας) ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 83) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΙΜΩΝΑΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Χρυσαυγής Αχαΐας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 57) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Ο υιός του: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Οι γονείς του: Κωνσταντίνος & Παναγιώτα Μητροπούλου Ο αδελφός του: Νικόλαος Μητρόπουλος Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΑΤΡΩΝ) ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

&

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610 337-037. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29/3/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοίμησης θεοτόκου Ερυμάνθειας, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 76) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Αγγελική Τα παιδιά: Παναγιώτης, Νικόλαος & Ιωάννα Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ( ΛΕΤΑΣ) χήρας ΑΘΑΝ. ΑΛΑΤΖΑ ΕΤΩΝ 84 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΑΤΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΙΟΥΛΙΑ (ΧΗΡΑ ΑΓΓ.) ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΜΥΛΩΝΑ ΕΤΩΝ 46 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΜΥΛΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΕΣΣΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΧΗΡΑ ΑΓΓ.) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΥΛΩΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 86 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΣΜΗΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΜΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΦΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ) ΖΕΡΔΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΕΤΩΝ 77) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΛΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗ χήρα ΑΡΙΣΤ. ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΝΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 72) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΟΣ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού & παππού ANΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Ιωάννης Μπακαλάρος, Γεώργιος & Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σταύρος & Διαμάντω Κωνσταντινοπούλου Νικολίτσα {χήρα} Χρηστ. Δρόσου, Βασίλειος & Ρένα Κωνσταντινοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------ MNHMOΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού & θείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΒΑΝΗ ΕΤΩΝ: 75 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά Ο ΥΙΟΣ: Γεώργιος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Σούλα Ραβάνη ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας & γιαγιάς ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία & Κωνσταντίνος Τζιμίκος Βασιλική & Ανδρέας Κοσμάς ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΩΝΗΣ (ΝΙΤΣΑΣ) ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΘΕΑΝΩ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΣΠΟΔΙΑΝΑΣ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑΣ χήρας ΕΥΣΤ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ χηρ ΝΙΚ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πετροχωρίου Αχαΐας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΦΩΤΕΙΝΗΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 77 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΑΪΛΙΔΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤ. ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΙΔΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΣΣΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ (χήρα ) ΚΩΝ. ΣΤΡΟΥΖΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΜΑΡΙΟΣ, ΠΙΛΑΡ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ : ΕΛΙΟ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΤΩΝ 67 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ (χήρας) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΑΦΝΗΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 87 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Παναγιώτης, Κωνσταντίνος & Χριστίνα Οι αδελφοί Οι εγγονοί: Δημήτριος, Αιμιλία, Δάφνη, Βασιλική Οι δισέγγονοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΣΥΡΜΩΣ ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΤΑΣΟΥ ΞΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΑΛΚ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 29-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος Πατρών, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΠΕΛΑΓΙΑΣ (ΜΠΕΛΛΑΣ) ΗΛ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 64 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΛΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣQ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Η ΕΓΓΟΝΗ : ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------