Ώρες κοινής ησυχίας: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο

Πλησιάζει η ώρα που αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας.

Οι ώρες κοινής ησυχίας της θερινής περιόδου ξεκινούν αρχής γενομένης από την Τετάρτη 1 Απριλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ώρες κατά τις οποίες θα απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου θα είναι 15.00 – 17.30 και 23.00 – 07.00.

Ως είθισται, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, θα ενεργοποιηθεί και πάλι η χειμερινή ώρα κοινής ησυχίας η οποία ίσχυε και μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας και αυτό μόνο με ειδική άδεια από τον διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος. Απαγορεύονται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, θορυβώδεις εκδηλώσεις και χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχοι θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Επιπρόσθετα απαγορεύονται θορυβώδη παιχνίδια και συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και λειτουργία οχημάτων που προκαλεί ενόχληση. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα.