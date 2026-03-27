Λέσβος: 17 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές στην Λέσβο ανέρχονται πλέον σε 17.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε 4 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία προχωρά άμεσα στην υγειονομική θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών και κάθε άλλου αντικειμένου που ενδέχεται να έχει μολυνθεί.

Απομόνωση ή επεξεργασία όλων των αποθεμάτων της εκμετάλλευσης, όπως γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, προϊόντα με βάση το κρέας, σφάγια, σπέρμα, έμβρυα, ωάρια, προβιές και δέρματα, έριο, κόπρος, υγρή κόπρος, στρωμνή και ζωοτροφές, για την καταστροφή του ιού.

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων, στην οποία ισχύουν τα εξής:

Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευαίσθητων ειδών και συνεχής επικαιροποίηση της απογραφής των ζώων τους.

Τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε όλες τις εκμεταλλεύσεις με ζώα ευαίσθητων ειδών, με τρόπο που αποτρέπει την εξάπλωση του ιού.

Απαγόρευση μεταφοράς ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου μέχρι νεωτέρας.

Απαγόρευση μεταφοράς ζώων ευαίσθητων ειδών και μετακινήσεων μεταξύ εκμεταλλεύσεων.

Απαγόρευση εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων και λοιπών συναθροίσεων ζώων ευαίσθητων ειδών, καθώς και της συγκέντρωσης και διασποράς τους.

Απαγόρευση πλανόδιας οχείας ζώων ευαίσθητων ειδών.

Απαγόρευση τεχνητής σπερματέγχυσης και συλλογής ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευαίσθητων ειδών.

Το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που λαμβάνονται από ζώα ευαίσθητων ειδών προερχόμενα από τη ζώνη προστασίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση εγκρίνεται μόνο με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Οι προβιές και τα δέρματα, το έριο των προβάτων, το τρίχωμα των μηρυκαστικών και οι τρίχες των χοίρων που προέρχονται από ζώα ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η μεταφορά και η διασπορά κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα εντός της ζώνης προστασίας επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Οι ζωοτροφές, η χορτονομή, το χόρτο και το άχυρο που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατίθενται στην αγορά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την επιδημιολογική εικόνα και προχωρούν στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί είναι κρίσιμη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.