Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φ. Ζαΐμη με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλο

Τι συζήτησαν
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Αγγελόπουλο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους τα θέματα και τις προτεραιότητες της περιοχής.
Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε με αφορμή την συνάντηση: «Είχαμε την δυνατότητα με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο να συζητήσουμε για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Αιγιάλεια, ώστε να θέσουμε βασικά ζητήματα ως προτεραιότητες και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για τα μικρά και μεγάλα θέματα της περιοχής.
Για εμάς η συνεργασία με τους Δήμους και τους εκπροσώπους τους είναι αυτονόητη προϋπόθεση για να έχουμε αποτελεσματικότητα ως Αυτοδιοίκηση συνολικά σε όποιες πρωτοβουλίες χρειαστεί να λάβουμε».
