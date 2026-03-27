Φόβοι για αυξήσεις το επόμενο διάστημα ακόμη και στο ψωμί - Τι λέει η πρόεδρος των αρτοποιών Ελλάδας στο thebest

Αν εξαιρέσουμε το οτι η πρώτη ύλη είναι άφθονη φέτος κατά τα άλλα το επόμενο διάστημα είναι μάλλον αβέβαιο και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυξήσεις ακόμη και στο ψωμί.

Αυτό είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος των αρτοποιών Ελλάδας Ελισάβετ Κουκουμέρια, με την οποία επικοινώνησε το thebest, ενώ το σημαντικότερο δίλημμα θα αντιμετωπίσουν εκείνοι που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τους φούρνους τους. Για το αν δηλαδή θα πρέπει να μετακυλήσουν τα ακριβότερα λειτουργικά τους κόστη στο προϊόν τους, το ψωμί και τα άλλα αρτοσκευάσματα.

"Είναι σίγουρο οτι τις επόμενες ημέρες θα ανέβει το μεταφορικό κόστος και για τις προμήθειες των φούρνων, ωστόσο μέχρι ώρας δεν έχουμε νοιώσει μεγάλες διαφορές. Σε αυτό βοηθά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ωστόσο μόνο αυτό, μάλλον δεν επαρκεί και το επόμενο διάστημα θα χρειαστούν και άλλα ανακουφιστικά μέτρα για τους επαγγελματίες, ώστε να συγκρατήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις τιμές", λέει η κα Κουκουμέρια και προσθέτει πως θα δεν θα ήθελε να επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος οπότε και έκλεισαν φούρνοι εξαιτίας των δυσβάσταχτων λειτουργικών εξόδων.

Πάντως σε ότι αφορά στην πρώτη ύλη δηλαδή τα σιτηρά ξεκαθάρισε πως η φετινή χρονιά ήταν καλή, υπάρχει επάρκεια και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκαλεί ελλείψεις στα πρώτα υλικά των φούρνων, κάτι που θα προκαλούσε αυξήσεις στις τιμές.