Εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ- Kυριάκος Κορτέσης: «Ο Περιφερειακός Τύπος είναι από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία της Δημοκρατίας»

Κορυφώθηκαν την Παρασκευή 27-3-2026 οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και προσφοράς (1926-2026), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.).

Τιμώντας την ιστορική διαδρομή της, η Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε επετειακή εκδήλωση στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσία τοπικών βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων φορέων αλλά και πλήθους κόσμου.

Πρόεδρος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν: Ο Τύπος στην Περιφέρεια είναι από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία που διαθέτει η Δημοκρατία μας

Υποδεχόμενος όσους παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. Κυριάκος Κορτέσης, αφού ευχαρίστησε για την παρουσία τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στο ρόλο της Ένωσης αλλά και του Τύπου της Περιφέρειας, «Μια περιφερειακή Ένωση που καλύπτει την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Νησιά έφτασε να γίνει 100 ετών και να αποδείξει ότι ο Τύπος στην Περιφέρεια έχει μακρά ιστορία, πρέπει να έχει μέλλον και κυρίως ο Τύπος στην Περιφέρεια πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι είναι από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία που διαθέτει η Δημοκρατία μας» είπε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ Γιάννης Πλακιωτάκης που εξήρε τη συμβολή της Ένωσης Συντακτών στα 100 χρόνια λειτουργίας της, χαρακτηρίζοντάς τη «παρακαταθήκη αγώνων και αξιών» , αλλά και πυλώνα υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου. «Ο ρόλος των περιφερειακών μέσων είναι διαχρονικά καθοριστικός . Δεν αποτελούν απλά ένα μέσο μετάδοσης ειδήσεων, αλλά είναι η ίδια η έκφραση των τοπικών κοινωνιών, είναι εκεί όπου καταγράφονται οι ανάγκες, οι αγωνίες, οι επιτυχίες, αλλά και τα όνειρα των πολιτών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης που έκανε αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη για «αξιόπιστες και υπεύθυνες φωνές» είναι σήμερα πιο έντονη από ποτέ, με την επέτειο να αποτελεί «αφετηρία για το μέλλον».

Το παρών έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο οποίος στον χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών ως «μάχη Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στο σήμερα, στάθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων και των πιεστικών, όπως τόνισε συνθηκών εργασίας για τους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης του κλάδου.

«Σήμερα ο Περιφερειακός Τύπος βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Προκλήσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους αλλά και τις ασφυκτικές συνθήκες εργασίες που δημιουργούνται από τις πρωτοφανείς κρίσεις που βιώνουμε. Σε αυτό, εμείς ως Κυβέρνηση και ως Γενική Γραμματεία, χτίζουμε μία ασπίδα με πολιτικές, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον Περιφερειακό Τύπο» είπε ο κ. Κιρμικίρογλου, ο οποίος ανακοίνωσε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Περιφερειακών καναλιών, εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και στρατηγική ενίσχυσης της παιδείας στα μέσα, «ώστε να εμφυσήσουμε την κριτική σκέψη και την αγάπη της νέας γενιάς, για τον παραδοσιακό και έντυπο τύπο, που πρέπει να μείνει ζωντανός, γιατί μας χρειάζεται».

Τόνισε, τέλος, ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τον Περιφερειακό Τύπο, με στόχο την ενίσχυση της ελευθερίας της ενημέρωσης και τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου δημοσιογραφικού περιβάλλοντος στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) Σωτήρης Τριανταφύλλου χαρακτήρισε την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ ως «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή της Ένωσης στην πορεία του ελληνικού Τύπου, ήδη από τα πρώτα του βήματα στην Περιφέρεια. Επισήμανε ότι η Ένωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της δεοντολογίας και της ελευθεροτυπίας, ενώ αναδεικνύει και προστατεύει την επαγγελματική δημοσιογραφία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι στην Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η ΕΣΗΕΠΗΝ τους παρέχει θεσμική κατοχύρωση και συμβάλλει στη διασφάλιση «αξιόπιστης και ανεξάρτητης ενημέρωσης», βασικού πυλώνα της δημοκρατίας.

Άρια Αγάτσα: «Η ενίσχυση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η επένδυση στην εκπαίδευση των νέων δημοσιογράφων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κοινό στοίχημα

Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 'Αρια Αγάτσα, η οποία στο χαιρετισμό της χαρακτήρισε τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ ως ορόσημο για τη δημοσιογραφία στην Περιφέρεια, τονίζοντας ότι η πορεία της είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με την εξέλιξη της ενημέρωσης.

«Σε αυτά τα 100 χρόνια οι δημοσιογράφοι της Πελοποννήσου , της Ηπείρου και των Νησιών δεν υπήρξαν απλώς καταγραφείς της επικαιρότητας. Υπήρξαν μάρτυρες και συμμέτοχοι σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, υπερασπιστές της αλήθειας , της διαφάνειας και της ελευθερίας του λόγου. Σε δύσκολες εποχές με πολιτικές και κοινωνικές και αναταράξεις, κράτησαν ζωντανή τη φλόγα της υπεύθυνης ενημέρωσης» είπε χαρακτηριστικά η κ. Αγάτσα που αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου -Ηπείρου και Νήσων , επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή αποκτά «στρατηγική σημασία» στη νέα ψηφιακή εποχή.

«Η ενίσχυση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η επένδυση στην εκπαίδευση των νέων δημοσιογράφων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κοινό στοίχημα. Τα εκατό χρόνια δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, είναι μία γέφυρα προς το μέλλον, ένα μέλλον όπου η δημοσιογραφία οφείλει να παραμείνει ανεξάρτητη, αξιόπιστη και προσηλωμένη στην κοινωνία» πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ και γ.γ της ΕΣΗΕΑ Σταύρος Καπάκος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιογραφικής συνέπειας. «Ελπίζω και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία του Ελληνικού Τύπου, για ενημέρωση με αξιοπιστία» είπε χαρακτηριστικά , ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοίνωσε την απονομή του «Ευσήμου Δημοσιογραφίας - Ξενοφών» από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών προς την ΕΣΗΕΠΗΝ, ως αναγνώριση για τα 100 χρόνια προσφοράς της.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης , Ιωάννης Βοϊτσίδης που τόνισε ότι οι επετειακές εκδηλώσεις «δίνουν την ευκαιρία να θυμηθούμε τους ανθρώπους που έδωσαν αγώνες για τη δημοσιογραφία», ειδικά στις δύσκολες συνθήκες της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα αποτελούν , όπως εξήγησε, «αφετηρία για το μέλλον, λαμβάνοντας διδάγματα από το παρελθόν». Ευχόμενος «η ένωση να είναι πάντα δυναμική», υπογράμμισε ότι η κοινωνία συνεχίζει να χρειάζεται την αξιόπιστη ενημέρωση που παρέχουν οι δημοσιογράφοι της Περιφέρειας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) Θέμης Μπερεδήμας υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη αποτέλεσε θεμέλιο λίθο του κλάδου από την ίδρυση των Ενώσεων Συντακτών και σήμερα παραμένει αναγκαία, ενώ επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ενώσεων, καταλήγοντας ότι η επέτειος των 100 χρόνων δεν είναι μόνο τιμητική αλλά και αφετηρία για το μέλλον. «Να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σας με πνεύμα συνεργασίας , αλληλεγγύης και κοινής δράσης , γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό που αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής. Την ελεύθερη ενημέρωση του πολίτη και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας» ανέφερε συγκινημένος ο κ. Μπερεδήμας.

Εκπροσωπώντας την Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο πρόεδρος Δημήτρης Χορταργιάς, αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης , ενώ υπογράμμισε ότι η ιστορική διαδρομή των Ενώσεων Συντακτών αποδεικνύει πως ο Περιφερειακός Τύπος «υπήρξε, παραμένει και θα συνεχίσει να είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας και καθρέφτης των τοπικών κοινωνιών».

Από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης, χαιρετισμό απηύθυναν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ρυακιωτάκης.

«Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία παραμένει το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας. Όταν ο δημόσιος διάλογος πολώνεται η ευθύνη του δημοσιογράφου της Περιφέρειας γίνεται ιερή. Να αποτελεί τη φωνή της λογικής ενάντια στο λαϊκισμό, διασφαλίζοντας ότι η ενημέρωση παραμένει δημόσιο αγαθό και όχι εργαλείο διχασμού» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο κ. Πιτσούλης που συνεχάρη την ΕΣΗΕΠΗΝ για την εκδήλωση , ενώ ο κ. Ρυακιωτάκης ευχήθηκε «τα εκατό χρόνια να γίνουν χίλια» και «ο έντυπος τύπος να συνεχίζει να επιβιώνει και να δίνει τις μάχες του».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης κεντρική ομιλία με θέμα «Η συμβολή των δημοσιογράφων του Ηρακλείου στην εξύψωση και καταξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος» πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος και μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. Κώστας Τριγώνης, ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Ζαϊμάκης με θέμα «Οι εφημερίδες του Ηρακλείου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου» και η Ελένη Βακεθειανάκη, δημοσιογράφος - μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. με θέμα «Πρωτοσέλιδα στη σκηνή: Η Πρωτοποριακή διαδρομή της Θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.»

Την επετειακή εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος - μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ Ελίνα Φαρσάρη ενώ χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3 και το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα , μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2026, να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων που φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια προσφοράς, όπως και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχωρήθηκε ευγενικά από φορείς. Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της, σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.