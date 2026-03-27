Πάσχα με ελλείψεις και ακρίβεια: Πώς οι ζωονόσοι βάζουν… «φωτιά» στις τιμές για αρνί και κατσίκι

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο και τα κρούσματα ευλογιάς σε αμνοερίφια σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν σοβαρές πιέσεις στην αγορά ενόψει του Πάσχα.

Η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την τροφοδοσία και διαμορφώνει συνθήκες περιορισμένης προσφοράς, με αποτέλεσμα την αναμενόμενη αύξηση τιμών.

Ακρίβεια και ελλείψεις στην αγορά

Η αγορά καταγράφει ήδη σημαντικές ελλείψεις, καθώς το ελληνικό αρνί και το κατσικάκι καθίστανται όχι μόνο πανάκριβα, αλλά και δυσεύρετα. Η τιμή του κατσικιού και του αρνιού στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα 15 ευρώ το κιλό, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανοδική τάση. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα ως προς τη διαθεσιμότητα ελληνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της αγοράς, η ζήτηση για την πασχαλινή περίοδο ανέρχεται σε 500.000 αμνοερίφια, εκ των οποίων τα 400.000 προορίζονται να είναι ελληνικά και τα 100.000 εισαγόμενα. Ωστόσο, περίπου 70.000 ζώα από τη Λέσβο δεν διατίθενται λόγω καραντίνας, ενώ επιπλέον 70.000 ζώα δεν έχουν φτάσει στην απαιτούμενη ηλικία για σφαγή. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε εκτιμώμενη έλλειψη 35% των ελληνικών αμνοεριφίων, εξέλιξη που ενισχύει την ακρίβεια και ευνοεί φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων.

«Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, η έλλειψη ελληνικών αρνιών αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Η αγορά θα καλύψει το κενό με εισαγωγές από το εξωτερικό», είπε στον ANTI, ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Ελληνοποιήσεις και φαινόμενα εξαπάτησης

Οι ελληνοποιήσεις αναδεικνύονται σε βασικό πρόβλημα της αγοράς, καθώς ορισμένοι έμποροι παρουσιάζουν εισαγόμενα ζώα ως ελληνικά, με στόχο την αποκόμιση υψηλότερου κέρδους.

Πέρσι, κατά τη διάρκεια της Πασχαλιάς μπήκαν πάνω από 200.000 ρουμάνικα αρνιάσφαγμένα, τα οποία ήταν ποιοτικά ως κρέας, δεν διατέθηκαν ως εισαγόμενα στην αγορά», είπε στον ANT1 o κος Κεσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας καταστηματαρχών κρεοπωλών.

Την ίδια ώρα, οι πρακτικές εξαπάτησης εμφανίζονται πολυεπίπεδες. Περισσότεροι από 80.000 κτηνοτρόφοι παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω των ζωονόσων για διάστημα άνω του ενάμιση έτους, ενώ το «βάφτισμα» προϊόντων πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους.

«Μήνες πριν, κάποιοι έχουν εκθρέψει και σφάξει ζώα, τα οποία καταψύχουν και, ενόψει Πάσχα, τα διαθέτουν στην αγορά αλλάζοντας τις σφραγίδες και πουλώντας τα ως ελληνικά», είπε στον ANT1, ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΣΥ.

«Ουσιαστικά, ο καταναλωτής εξαπατάται, καθώς πληρώνει για ελληνικό αρνί, όπως αρνί Νάξου, αρνί Ελασσόνας ή αρνί Καρύστου, ενώ στην πραγματικότητα καταναλώνει αρνί από χώρα της Βόρειας Ευρώπης», πρόσθεσε ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Έλεγχοι και μέτρα ενίσχυσης

Ενόψει της αυξημένης ζήτησης, επιτρέπεται η εισαγωγή σφαγίων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τα ζώντα ζώα προβλέπεται εισαγωγή μόνο από υγειονομικά καθαρές περιοχές και αποκλειστικά για σφαγή. Οι αρχές εφαρμόζουν εντατικούς ελέγχους στις πύλες εισόδου, στα τελωνεία, στα λιμάνια, στους συνοριακούς σταθμούς και στα σφαγεία.

«Υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας, στα τελωνεία, στα λιμάνια, στους συνοριακούς σταθμούς, αλλά και στα σφαγεία», είπε στον ANT1 o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύει τον μηχανισμό αντιμετώπισης της κατάστασης με την πρόσληψη 45 κτηνιάτρων ορισμένου χρόνου, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των ζωονόσων και τη διασφάλιση της αγοράς ενόψει των εορτών.