Κατώτατος μισθός: Τι θα συμπαρασύρει προς τα πάνω η αύξησή του στα 920 ευρώ -Τι ισχύει για δώρα, επιδόματα, τριετίες

Στην χθεσινή εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Η αύξηση είναι της τάξεως του 4,5%.

«Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού, από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίο είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της υπουργού και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση, είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο», ανέφερε.

Τι ισχύει με τις τριετίες

Οπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, «και βέβαια, να θυμίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο Δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα», πρόσθεσε.

Με τον νέο κατώτατο μισθό οι τριετίες διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτη: 1.012 ευρώ (από 968 ευρώ)

Δεύτερη: 1.104 ευρώ (από 1.056 ευρώ)

Τρίτη: 1.196 ευρώ (1.144 ευρώ)

Τι αλλάζει σε επίδομα γάμου και επίδομα ανεργίας

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει προσαυξήσεις και στα επιδόματα γάμου και ανεργίας.

Συγκεκριμένα στο επίδομα γάμου είναι 10%, άρα προσαύξηση στον κατώτατο 92 ευρώ (αντίστοιχη προσαύξηση 10% στις τριετίες).

Σε ό,τι αφορά το επίδομα επίδομα ανεργίας, αυτό ανεβεί στα 564 ευρώ από τα 540 ευρώ

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Παράλληλα οριζόντια αύξηση 40 ευρώ θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στη μισθοδοσία τους.

Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξησή του

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός

Επίδομα γονικής αδείας: Kατώτατος μισθός

Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα

Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί

Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατώτατων ημερομισθίων

Εποχικό σμυριδεργατών: Το 70% των 50 κατώτατων ημερομισθίων

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 25 κατώτατων ημερομισθίων

Άλλα εποχικά (δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών - κεραμοποιών - πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης): Το 70% των 35 κατώτατων ημερομισθίων

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας

Επίδομα εργασίας: Το 50% του επιδόματος ανεργίας

Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: Το 75% του κατώτατου ημερομισθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): Το 80% του κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς