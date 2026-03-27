Πάτρα: Συναγερμός στο Καραμανδάνειο για βρέφος με σοβαρά τραύματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

10 μηνών μωρό μεταφέρθηκε από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο με κατάγματα και εγκαύματα – Άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό με βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, φέροντας σοβαρά τραύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα καθώς και εγκαύματα στο σώμα του. Η εικόνα που παρουσίαζε το βρέφος προκάλεσε άμεσα προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, καθώς τα τραύματα δεν φαίνεται να συνάδουν με απλό ατύχημα.
Οι γιατροί ενημέρωσαν χωρίς καθυστέρηση τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο κακοποίησης.
Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Καιρός: Η Deborah φέρνει καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
Ποια είναι η αλήθεια τελικά για τα 7 σκυλιά από την Κίνα που συγκίνησαν το Διαδίκτυο -Το έσκασαν όντως από αγορά κρέατος;
Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιες αλλαγές έρχονται φέτος για τους δικαιούχους
