Θεσσαλονίκη: 23χρονος προσέφερε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 13χρονες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά

Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, προσέγγισε τρία κορίτσια, 13 και 14 ετών, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους
Για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών στα οποία προσέφερε ναρκωτικά και αλκοόλ προκειμένου να τις παρασύρει στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ένας 23χρονος που ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, ο κατηγορούμενος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, τόσο εντός της οικίας του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα το 2025, προσέγγισε τρία κορίτσια, 13 και 14 ετών, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.
Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια, 15 -17 ετών.
Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.
Στις αρχές Ιανουαρίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα ένα κινητό τηλέφωνο.
