Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει- Το Ισραήλ βομβάρδισε κεντρική εγκατάσταση ναυτικών πυραύλων του Ιράν

Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσής τους θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση



Θα εμποδίσουμε οποιοδήποτε πλοίο να διασχίσει ή να φύγει από τα λιμάνια χωρών συμμάχων και υποστηρικτών της Αμερικής και του Ισραήλ, προς οποιονδήποτε προορισμό και μέσω οποιουδήποτε περάσματο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ίδιος ανέφερε πως έχει δοθεί μια άτυπη δεκαήμερη παύση στις επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Ωστόσο, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι, παρά τη ρητορική αυτή, ο Τραμπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έως και 1.000.000 στρατιώτες σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν τους πολίτες στη Μέση Ανατολή να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καλεί τους πολίτες σε όλη τη Μέση Ανατολή να μείνουν μακριά από περιοχές κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις.

«Οι δειλές αμερικανο-σιωνιστικές δυνάμεις... επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τοποθεσίες αμάχων και αθώους ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες», αναφέρουν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους Sepah News.

«Σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε επειγόντως τις τοποθεσίες όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ώστε να μην σας συμβεί τίποτα».

Δεύτερη ιρανική επίθεση σε λιμάνι στο Κουβέιτ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ έπληξαν το λιμάνι Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ του Κουβέιτ που βρίσκεται στο νησί Μπουμπιγιάν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Κουβέιτ, οι λιμενικές υποδομές δέχτηκαν επίθεση από «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ».

Κατά την ίδια ανακοίνωση υπήρξαν υλικές ζημιές, αλλά όχι θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα και στο λιμάνι Σουβάικ του Κουβέιτ προκαλώντας επίσης υλικές ζημιές.



Συναγερμός για ιρανικούς πυραύλους στο Ισραήλ μετά από 8 ώρες «σιωπής»

Μετά από μια παύση σχεδόν οκτώ ωρών, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν μια νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

Ο πύραυλος, ο οποίος ενεργοποίησε σειρήνες σε όλο το νότιο Ισραήλ, πιθανότατα αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των IDF.

Γερμανός ΥΠΕΞ: «ΗΠΑ και Ιράν έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου»

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση του Ιράν για την παραγωγή ναυτικών πυραύλων και ναρκών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εγκατάσταση στο Γιαζντ χρησιμοποιήθηκε από το Ιράν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση «προηγμένων πυραύλων που προορίζονταν για εκτόξευση από κρουαζιερόπλοια, υποβρύχια και ελικόπτερα προς κινητούς και σταθερούς θαλάσσιους στόχους».

«Πρόκειται για μια τοποθεσία όπου οι περισσότεροι πύραυλοι και οι ναυτικές νάρκες αναπτύσσονται από τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις», αναφέρει ο στρατός.

Η επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που παρείχε η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και η Διεύθυνση Ναυτικών Πληροφοριών, «αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις παραγωγικές δυνατότητες των ναυτικών δυνάμεων», προσθέτει ο IDF.

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει ξενοδοχεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε όλη την περιοχή θα αποτελέσουν στόχους στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη.

«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Όταν απαντάμε, φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.