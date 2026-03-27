Χιόνια τον Μάρτιο: Περιοχές της Ελλάδας ντύθηκαν στα λευκά- Το έστρωσε στην Κέρκυρα λόγω χαλαζόπτωσης

Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στον Μάρτιο με χιονοπτώσεις και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας

Ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία έφερε χιονοπτώσεις μέσα στον Μάρτιο, δημιουργώντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Το πρωινό στο χιονισμένο Μέτσοβο θύμισε καρδιά χειμώνα, με το τοπίο -όπως φαίνεται από το βίντεο που κοινοποιεί η σελίδα Forecast Weather Greece- να καλύπτεται από πυκνό λευκό πέπλο και τον ήχο της καμπάνας να συμπληρώνει την ατμόσφαιρα, ενώ κατά διαστήματα συνεχίζει να σημειώνεται ασθενής χιονόπτωση.

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης στα Τζουμέρκα, με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής να ντύνεται στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στο μηδέν, θυμίζοντας ημέρες βαθύ χειμώνα.

Στα λευκά έχουν ντυθεί χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, καθώς και ορεινοί οικισμοί της περιοχής, όπως το Συρράκο, το Πάπιγκο, η Φούρκα, η Μηλιά και η Αετομηλίτσα, όπου το χιόνι καλύπτει στέγες, πλατείες και ορεινά τοπία.

Έντονη είναι η χιονόπτωση και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη, το Πισοδέρι και το Νυμφαίο να παρουσιάζουν εικόνες που παραπέμπουν στην καρδιά του χειμώνα.

Δείτε βίντεο από το Περτούλι: