Υδρογονάνθρακες: «Πατάει γκάζι» η Ελλάδα για γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο

Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο OPEN TV, στόχος είναι η ερευνητική γεώτρηση να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη φάση των ερευνών στη φάση της επιτόπιας επιβεβαίωσης πιθανών κοιτασμάτων.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο διαχειρίζεται κοινοπραξία αποτελούμενη από την ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy, οι οποίες προχωρούν συντονισμένα τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι έρευνες από το πλοίο Echo One για την εκπόνηση της βασικής περιβαλλοντικής μελέτης, που αποτελεί κρίσιμο προαπαιτούμενο για την έναρξη της γεώτρησης.

Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για τη μίσθωση του γεωτρύπανου της Stena Drilling, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο .

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με την ενέργεια να αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα εθνικής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, όλες οι χώρες επιδιώκουν ενεργειακή αυτάρκεια και διαφοροποίηση πηγών, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε γεωπολιτικές κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, σε συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ήδη ξεπερνούν το 55% της ηλεκτροπαραγωγής τους πρώτους μήνες του έτους.

Αναφερόμενος στις διεθνείς συνεργασίες, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι οι συμπράξεις με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, ενώ παράλληλα προχωρούν και άλλα projects, όπως οι έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης σε συνεργασία με τη Chevron. Όπως αναφέρθηκε ο στόχος είναι οι σεισμικές έρευνες για αυτά να ξεκινήσουν προς τα τέλη του 2026.

Ο υπουργός τόνισε ότι η διερεύνηση πιθανών κοιτασμάτων αποτελεί υποχρέωση απέναντι στον εθνικό πλούτο, ωστόσο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σεβασμό στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ακόμη και μια θετική ένδειξη από την ερευνητική γεώτρηση το 2027 μπορεί να αναβαθμίσει άμεσα τη γεωπολιτική θέση της χώρας, πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγωγή, η οποία τοποθετείται χρονικά το 2032.