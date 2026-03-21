Youth Pass 2026: Από 1η Απριλίου οι αιτήσεις - Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν τα 150 ευρώ

Από 1η Απριλίου αρχίζουν οι αιτήσεις για το Youth Pass 2026.

Πρόκειται για το voucher ύψους 150 ευρώ που το λαμβάνουν νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19οέτος της ηλικίας τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Youth Pass είναι νέοι που από  1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

 Προσοχή: Όσοι δεν το έλαβαν στα 18 χάνουν το δικαίωμα αναδρομικής αίτησης και έχουν δικαίωμα μόνο για ένα voucher με τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο, Γιάννη Χατζησαλάτα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταχωρήσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγουν για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένες χρήσεις. Χρησιμοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρα, σινεμά, μουσεία), για μετακινήσεις (λεωφορεία, τρένα, πλοία), αλλά και για τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία).

 
 

