Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 12.000 ευρώ- Η παράβαση που οδηγεί σε αποκλεισμό για χρόνια από το δρόμο

Η νέα φιλοσοφία του ΚΟΚ στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρη: δεν τιμωρείται μόνο η παράβαση, αλλά η επιμονή στην παράβαση. Δηλαδή η υποτροπή. Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνεται μια επικίνδυνη συμπεριφορά, τόσο πιο βαριά γίνεται η ποινή, τόσο σε χρήμα όσο και σε στέρηση άδειας.

Μέχρι σήμερα, τα πιο γνωστά «ταβάνια» είναι τα 8.000 ευρώ, κυρίως σε περιπτώσεις όπως οι κόντρες ή οι εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μετά από επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κόστος μπορεί να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο και να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 12.000 ευρώ συνολικά.

Και αυτό συμβαίνει όταν συνδυάζονται παραβάσεις.

Για παράδειγμα, ένας οδηγός που συμμετέχει σε κόντρες και προκαλεί ατύχημα, δεν τιμωρείται μόνο για την ταχύτητα. Μπορεί να αντιμετωπίσει ξεχωριστές κυρώσεις για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση ατυχήματος, ακόμα και ποινικές ευθύνες. Εκεί το συνολικό κόστος εκτοξεύεται.

Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις βαριάς υποτροπής. Ένας οδηγός που έχει ήδη τιμωρηθεί και συνεχίζει να παρανομεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με διαδοχικά πρόστιμα που διπλασιάζονται κάθε φορά, φτάνοντας σε ακραία επίπεδα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε υψηλά επίπεδα ή πρόκληση τροχαίου με επικίνδυνη συμπεριφορά, οι ποινές δεν είναι μόνο διοικητικές. Περιλαμβάνουν και φυλάκιση, καθώς και πολυετή ή ακόμη και δεκαετή αφαίρεση διπλώματος.

Εκεί είναι που το ποσό παύει να είναι το βασικό πρόβλημα.

Στην πράξη, το “πρόστιμο των 12.000 ευρώ” δεν είναι μια τυπική γραμμή στον ΚΟΚ. Είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας παραβάσεων. Είναι το άθροισμα επιλογών που οδηγούν σε οικονομική και οδηγική εξόντωση.

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η υποτροπή αποτελεί συχνό φαινόμενο και η οδηγική κουλτούρα δοκιμάζεται καθημερινά, το μήνυμα είναι πιο αυστηρό από ποτέ.