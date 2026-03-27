Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας για κλοπή μοτοποδηλάτου ενώ είχε όπλα και εργαλεία στην κατοχή του

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας για κλοπή μοτοποδηλάτου, με κατασχεμένα όπλα και εργαλεία στην κατοχή του.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοποδήλατο, το οποίο είχε αφαιρέσει στο Αγρίνιο, χθες το βράδυ. Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων:
-1- μπαλτά
-1- πριόνι χειρός,
-1- μαχαίρι.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
