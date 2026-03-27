Πάτρα-Bullying: Ένα πανό στο προαύλιο, προτρέπει: "σήκω κεφάλι"

Σήκω κεφάλι...κανείς μόνος απέναντι στον φόβο
Στο σχολικό συγκρότημα του 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, δίπλα από την Αγία Βαρβάρα, ένα μεγάλο πανό υψώνεται στο κτίριο και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: καμία ανοχή στον σχολικό εκφοβισμό.
Το «Σήκω κεφάλι» δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι μια υπενθύμιση για κάθε παιδί που φοβάται, για κάθε παιδί που νιώθει μόνο.
Το πανό αυτό μας θυμίζει ότι το σχολείο είναι χώρος ασφάλειας και σεβασμού και όχι εκφοβισμού και βίας.
Πάτρα: Σε καθημερινή βάση παιδιά στο Καραμανδάνειο με τραύματα από καβγάδες
Το νέο πανό που "ξεφύτρωσε" στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης- ΦΩΤΟ
Μικρό κορίτσι κάνει κούνια ενώ πίσω του ο πόλεμος σκεπάζει τον ουρανό στο Ιράν
