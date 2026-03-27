Ζάκυνθος: «Βρώμικος πόλεμος από προβληματικά άτομα» απαντά η παιδιάτρος στην ομαδική αγωγή

Για «βρώμικο πόλεμο» από «προβληματικά άτομα», κάνει λόγο η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που έχει απομακρυνθεί προσωρινά από τα καθήκοντά της, σε ανάρτησή της, μέσω της οποίας επιχειρεί να απαντήσει στην ομαδική αγωγή που δέχτηκε από 12 οικογένειες.

Οι γονείς που υπογράφουν ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου, ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου, μιλώντας για «εγκληματική αμέλεια» από την πλευρά της γιατρού.

Στη δική της απάντηση, η παιδίατρος αναφέρεται ξανά στο περιστατικό της 21ης Φεβρουαρίου, το οποίο στάθηκε και η αιτία για να παραπεμφθεί σε ΕΔΕ, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνη την ημέρα, παρόλο που εφημέρευε, της είχε χορηγηθεί αναρρωτική άδεια. Πρόσθεσε δε, ότι «αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στοβρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια τηςυγείας του».

Σχετικά με τις καταγγελίες των υπόλοιπων οικογενειών, η γιατρός μιλά για «προβληματικές συμπεριφορές» γονέων, ενώ ισχυρίζεται ότι σε μία περίπτωση αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία για να απομακρύνει γονείς που «προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό της κλινικής».

Αναλυτικά η απάντηση της γιατρού

«Απάντηση σε ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με τις συνθήκες τέλεσης της εφημερίας μου την 21-02-2026, επέλεξα να μην τοποθετηθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σεβόμενη την αγωνία της οικογένειας του βρέφους για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, αλλά και επιλέγοντας θεσμικές ενέργειες και όχι συμμετοχή σε τηλεδίκες, καθώς ευρίσκονται σε εξέλιξη διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο ότι συστηματικά μεταδίδονται ψεύδη και αποσιωπώνται σκοπίμως αδιάψευστα στοιχεία. Ειδικότερα, μεταδίδεται ότι απουσίαζα αδικαιολόγητα από την εφημερία μου, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στην ύπαρξη αναρρωτικής άδειας, κατόπιν γνωματεύσεως Ιατρού, η ορθότητα της οποίας αποδεικνύεται και από εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο βρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια της υγείας του.

Η σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και πληροί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τελούμενο δια του τύπου και μέσω διαδικτύου, προσβάλλοντας την προσωπικότητά μου και την επαγγελματική μου υπόσταση. Μη αρκούμενα δε μόνο στην ανωτέρω σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, κάποια εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέλεξαν να αυξήσουν την τηλεθέασή τους, όχι ασχολούμενα με τη δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι που θα ήταν οπωσδήποτε θεμιτό, αλλά ακολουθώντας χυδαίες, μισογυνιστικές και λαϊκίστικες πρακτικές «αίματος στην αρένα» και αυριανισμού, με προβολή άσχετων στοιχείων της προσωπικής μου ζωής και παραβίασης των προσωπικών μου δεδομένων(προσωπικών φωτογραφιών, κ.λπ.), άνευ ουδεμίας συναινέσεώς μου. Ήδη για τις παραβάσεις αυτές έχουν ασκηθεί τα δέοντα, με υποβολή μηνύσεων και αγωγών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, ως και αναφορών σε Ε.Σ.Ρ. και ΕΣΗΕΑ.

Επίσης με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχωδεχθεί έναν βρώμικο πόλεμο από κάποια προβληματικά άτομα που διακινούν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Επειδή πλέον η συκοφαντία έχει καταστεί καθημερινή πρακτική σε ορισμένους, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας δέον να αναφερθούν εν συντομία τα κάτωθι: Αναφορικά με μια ανακοίνωση μιας ομάδας ατόμων που αυτοπροσδιορίζεται με τον τίτλο «πρωτοβουλία γονέων Ζακύνθου για την Παιδιατρική Περίθαλψη», αποτελεί πρωτοβουλία των ανωτέρω συκοφαντών, οι οποίοι επιδεικνύουν μένος εναντίον μου λόγω αντίδρασής μου σε προβληματικές τους συμπεριφορές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εντός αυτής της ομάδας ευρίσκονται άτομα τα οποία η επαφή τους με την παιδιατρική κλινική αφορούσε εισαγγελικές παραγγελίες εξέτασης των τέκνων τους για πιθανή αφαίρεση γονικής μέριμνας.

Πρωτοστατεί δε σε αυτήν την ομάδα άτομο που, ομού με τον σύζυγό της, προέβησαν σε παράνομη και απρεπέστατη συμπεριφορά, φθάνοντας σε σημείο να απειλήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να προπηλακίσουν με χυδαίους χαρακτηρισμούς την νοσηλεύτρια και να προκαλέσουν ζημίες σε εξοπλισμό της κλινικής, με αποτέλεσμα να κληθεί από εμένα η Αστυνομία και να αποχωρήσουν με πειθαρχικό εξιτήριο. Το ψευδές των ισχυρισμών τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε ουδεμία καταγγελία δεν προέβησαν τότε, αλλά το έπραξαν σήμερα, τρία και πλέον έτη μετά, φθάνοντας μάλιστα σε τέτοιο σημείο γελοιότητας, να φοράν κουκούλα και να εμφανίζονται σε συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς. Για τους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς τους οι ανωτέρω θα υποστούν τις συνέπειες, όπως προβλέπει ο νόμος. Φρόνιμο λοιπόν θα ήταν εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να μην υιοθετείται άκριτα ο όποιος ισχυρισμό, αλλά να προβαίνουν πριν σε σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα. Δηλώνω δε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο οποιοσδήποτε δυσφημιστικός και συκοφαντικός ισχυρισμός διατυπώνεται εις βάρος μου και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση προσωπικών μου δεδομένων θα αντιμετωπίζεται άμεσα με προσφυγή μου στην Δικαιοσύνη».