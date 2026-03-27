Άγιο Φως: Διπλωματικός πυρετός για τη μεταφορά του στην Ελλάδα - Τα εναλλακτικά σενάρια

Διπλωματικός πυρετός επικρατεί σε σχέση με την τελετή αφής του Άγιου Φωτός λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και των απαγορεύσεων στις θρησκευτικές τελετές που έχουν επιβάλει στην Ιερουσαλήμ οι ισραηλινές αρχές.

Η πλήρης απαγόρευση της τελετής, ακόμα και με περιορισμένο αριθμό παρευρισκόμενων, καθώς και της τηλεοπτικής μετάδοσής της είναι πολύ πιθανή.

Η Αγιοταφίτικη Αδελφότητα εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην τελετή, ακόμα και αν αυτή απαγορευτεί από την ισραηλινή κυβέρνηση. Το ζήτημα παραμένει πώς θα μεταφερθεί το Άγιο Φως εκτός Ιερουσαλήμ και πώς θα φτάσει στην Ελλάδα εγκαίρως για την Ανάσταση.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει διάφορα σενάρια, τα οποία εξαρτώνται και από την κατάσταση που θα επικρατεί στην περιοχή το Μεγάλο Σάββατο. Εφόσον δεν επιτραπεί επισήμως η τελετή, θα είναι αδύνατη και η παρουσία στρατιωτικού αεροσκάφους και η εναλλακτική πολιτικού αεροσκάφους, όπως το πρωθυπουργικό αεροπλάνο.

Μία άλλη εναλλακτική που εξετάζεται είναι η μεταφορά του Άγιου Φωτός οδικώς στην Ιορδανία. Κάτι τέτοιο είναι επίσης ιδιαίτερα δύσκολο, τόσο λόγω της απόστασης, όσο και των περιορισμών στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Θεόφιλος: «Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός για την Ανάσταση»

Πάντως, ήδη από την μεριά της Εκκλησίας έχουν αρχίσει οι διεργασίες προετοιμασίας των πιστών για την πιθανότητα το Άγιο Φως να μην φτάσει έγκαιρα για την Ανάσταση. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεόφιλος υπογράμμισε ότι «δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί».

Μιλώντας στον Status FM 107,7, ο Θεόφιλος θύμισε ότι όλες οι εκκλησίες διατηρούν το Άγιο Φως στην ακοίμητη καντήλα επί της Αγίας Τράπεζας. «Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση» σημείωσε χαρακτηριστικά.