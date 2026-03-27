Η αθέατη πλευρά της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου- Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στα άδυτα του έργου- ΒΙΝΤΕΟ

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ταξίδεψε στην Αχαΐα και πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα τεχνικά έργα της χώρας.

Η εκπομπή χαρακτήρισε τη γέφυρα ως ένα πραγματικό αριστούργημα μηχανικής, αναδεικνύοντας όχι μόνο την εντυπωσιακή της κατασκευή, αλλά και τη σημασία της για την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πάνω από 85 εκατομμύρια οχήματα έχουν διασχίσει τη γέφυρα από την έναρξη λειτουργίας της, ενώ καθημερινά περνούν κατά μέσο όρο περίπου 12.500 οχήματα. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης, όπως οι μεγάλες έξοδοι, ο αριθμός αυτός ξεπερνά ακόμη και τα 35.000 οχήματα την ημέρα.

Με την κάμερα να «τρυπώνει» σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, το συνεργείο, συνοδευόμενο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, πραγματοποίησε ένα μοναδικό οδοιπορικό στις πιο «κρυφές» πλευρές της γέφυρας. Εκεί αποκαλύφθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται για τη συντήρηση ενός τόσο σύνθετου έργου, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών, όπως drones και υποβρύχια ρομποτικά συστήματα.

Τέλος, το αφιέρωμα ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της γέφυρας στη βελτίωση των μετακινήσεων, ενώνοντας αποτελεσματικά τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο και διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Ένα έργο που δεν αποτελεί μόνο τεχνικό επίτευγμα, αλλά και σύμβολο σύνδεσης, εξέλιξης και προόδου.