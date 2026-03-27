Πάτρα: Σε καθημερινή βάση παιδιά στο Καραμανδάνειο με τραύματα από καβγάδες

Καθημερινό φαινόμενο φαίνεται πως έχουν γίνει τα περιστατικά σχολικής βίας στην Πάτρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολλά από αυτά να καταλήγουν στα Επείγοντα του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων.

Την ανησυχητική αυτή εικόνα περιγράφει στο thebest.gr ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος, επισημαίνοντας ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση παιδιά μεταφέρονται στο νοσοκομείο με τραύματα από καβγάδες.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για περιστατικά που συμβαίνουν σε διάφορους χώρους της σχολικής ζωής, μέσα στις αίθουσες, στα προαύλια, αλλά και εκτός σχολείου, μετά το σχόλασμα. «Οι τραυματισμοί είναι άλλοτε πιο ελαφροί και άλλοτε πιο σοβαροί, ωστόσο αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ επίσημα» τονίζει. Συχνά, όπως λέει, οι γονείς υποβαθμίζουν το γεγονός, με ένα «εντάξει μωρέ παιδιά είναι» και αποφεύγουν να δώσουν συνέχεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατο».

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ανησυχία είναι και η φύση των τραυματισμών που καταγράφονται, καθώς, τα περιστατικά σχολικής βίας που φτάνουν συνήθως στα Επείγοντα αφορούν κυρίως μώλωπες, κατάγματα, χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά και τραύματα στο πρόσωπο που χρειάζονται ράμματα. Οι τραυματισμοί προέρχονται κυρίως από γροθιές, σπρωξίματα και πτώσεις κατά τη διάρκεια καβγάδων.

Ο κ. Αλεξόπουλος τονίζει ότι η βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά έχει βαθύτερες αιτίες και, όπως σημειώνει, «όλα ξεκινούν από το σπίτι», καθώς η συμπεριφορά των παιδιών επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. «Αρκετά από τα παιδιά που εμπλέκονται σε επεισόδια είναι θυμωμένα, πολλές φορές χωρίς προφανή λόγο, κάτι που, θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους γονείς».

Τέλος, απευθύνει έκκληση προς τις οικογένειες να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά τους και να μην αγνοούν τέτοια περιστατικά, επισημαίνοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο να περιοριστεί το φαινόμενο της σχολικής βίας, αλλά και να αποφευχθούν πιο σοβαρές καταστάσεις στο μέλλον.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα περιστατικά σχολικής βίας που φτάνουν στις Αρχές παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται ποτέ επίσημα. Καθημερινά σε όλη τη χώρα καταγράφονται καταγγελίες για περιστατικά βίας, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών χώρων, με εμπλοκή ανηλίκων, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε μήνυση ή καταγγελία.

Τα περιστατικά που φτάνουν στις αστυνομικές αρχές αφορούν κυρίως σωματικές επιθέσεις, απειλές, εξύβριση και διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και έχουν γίνει συλλήψεις ανηλίκων, αλλά και γονέων για παραμέληση ανηλίκου.