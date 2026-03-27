Πάτρα: Κατάγματα, εγκαύματα και δαγκωματιές στο 10 μηνών κοριτσάκι από την Ηλεία - «Η μητέρα ήθελε να κρύψει την κακοποίηση»

Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» από την υπόθεση του 10 μηνών μωρού από την Ηλεία που μεταφέρθηκε με εγκαύματα και κατάγματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδωντης Πάτρας, τα οποία παραπέμπουν σε ξεκάθαρη κακοποίηση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας για την κατάσταση υγείας του 10 μηνών μωρού, ανέφερε πως το μικρό κοριτσάκι, πέρα από εγκαύματα και κατάγματα σε πόδι και χέρι, φέρει σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί και από οστεμυελίτιδα. Η μητέρα του το μετέφερε στις 13 Μαρτίου στο νοσοκομείο της Ηλείας αλλά στη συνέχεια το πήρε και εξαφανίστηκαν, φοβούμενη ότι οι γιατροί θα αντιληφθούν πως έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Οι γιατροί αμέσως υποψιάστηκαν την κόλαση που φέρεται πως ζει το μικρό κοριτσάκι και έτσι αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Με εισαγγελική εντολή, το μωρό επέστρεψε στο νοσοκομείο της Ηλείας αλλά οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πάτρας.

Το μωρό, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννακό, χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα καθώς πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιότερων καταγμάτων αλλά και των συνθηκών διαβίωσής του.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ποιος κρύβεται πίσω από την κακοποίηση του μωρού.

Ο πρόεδρος της ΠΟΔΕΗΝ πρόσθεσε μάλιστα πως εξετάσεις έγιναν και στην μητέρα του κοριτσιού, διαπιστώνοντας πως είναι ξανά έγκυος.

«Το παιδί θα πέθαινε»

«Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή, 3 ημέρες μετά, η μητέρα γύρισε με το βρέφος στο νοσοκομείο, συνοδεία αστυνομικών.

Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε. Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και αποδείχθηκε ότι είναι ξανά έγκυος ενώ η ίδια δεν το γνώριζε. Τι να πεις γι’ αυτούς τους γονείς;», ανέφερε.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το παιδί έχει κακοποιηθεί, γι’ αυτό και, μετά την κατάθεση γιατρού στο Καραμανδάνειο, αναζητούν την μητέρα (Ρομά) για περαιτέρω εξηγήσεις καθώς τη θεωρούν ύποπτη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η περιπέτεια του παιδιού ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 16 Μαρτίου, όταν μια γυναίκα κάλεσε τις Αρχές και κατήγγειλε πως είδε μια νεαρή Ρομά να κρατά ένα βρέφος με τραύμα στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου και της ΔΙΑΣ, συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου (αργότερα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να δικαστεί) και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ότι πράγματι έφερε τραύμα στο πόδι.

Το παιδί νοσηλεύτηκε στο εν λόγω νοσοκομείο για 10 μέρες (μέχρι χθες Πέμπτη) και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο που είναι πιο εξειδικευμένο. Ο γιατρός που το εξέτασε διαπίστωσε ότι το παιδί έχει υποστεί κάταγμα και ότι έχει δερματικές βλάβες. Κάλεσε τις Αρχές, έδωσε σχετική κατάθεση και σημείωσε πως, κατά την εκτίμησή του, τα τραύματα έχουν προέλθει από κακοποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος έχει οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.